El arte de insultar en Castilla y León: estos "palabros" solo los podrás escuchar aquí

A los españoles nos gusta el insulto. Eso es la verdad. Y andamos muy sobrados de "palabros" curiosos para insultar a alguien. Y dependiendo del lugar la cosa se hace más que interesante. Muchos de estos "insultos" son originarios de siglos atrás y han ido llegando a nuestros días. También es verdad que son expresiones, que dependiendo del lugar han tomado poso y se mantienen o que a día de hoy solo entienden los lugareños de determinados lugares. Y también con el paso de los años, y la modernidad y la nuevas generaciones, se van creando nuevos insultos, que van calando, en especial entre los más jóvenes.

Castilla y León, tierra donde dicen que se habla el mejor castellano del mundo, cuenta con una buena retahíla de expresiones propias que no dejan indiferente a nadie. Vamos a hacer un repaso por algunas de ellas-

Un gracioso insulto para llamar a una persona tonto, lelo, atontado o necio, y seguro que no se va a enterar es el de "fato" una palabra para referirse a una persona con pocas luces, pero si miramos su significado en el Diccionario de la Lengua Española, se refiere al "olor, especialmente al más desagradable". Valladolid y Zamora son las provincias de la Comunidad donde más se usa esta palabra, y todavía en estos tiempos.

En Palencia, se utiliza la palabra "aberado" para llamar atontado a cierta persona. Y otra muy utilizada en toda la Comunidad, y prácticamente en toda España es "pelele".

En Zamora también se utiliza la palabra "lechugino", para definir a una persona joven, muy interesada en su aspecto físico, que sigue rigurosamente la moda.

Si te llaman "averiguado", te están diciendo que eres un listillo que presume de saberlo todo. Y si le rebates te dará la vuelta para presumir que es un experto en dicha situación.

Una palabra para llamar a feo, y muy utilizada en la provincia de León pero que se ha expandido a toda España es llamar a alguien "cardo borriquero". Y para llamar tacaño a una persona, cuando se escaquea a la hora de pagar, "usmia", muy utilizada en Valladolid.

Otras dos más curiosas. Por un lado "abultón", para referirse a personas tercas y brutas. Muy utilizado en Palencia. Y la más rara de todas "cocorobochindo", utilizada en Zamora para llamar despistado a alguien.

Un amplio y variado vocabulario, incluso desconocido, que uno debe conocer y si alguien cae mal, utilizarlo, pero de buenas maneras.