Así es "Por el monte las sardinas", la mejor tapa de barrio en Valladolid

Tras el éxito obtenido en las ediciones anteriores, la Asociación de Hostelería de Valladolid junto con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad ha celebrado esta cuarta edición.

Los ganadores de la gran final del cuarto Concurso de Tapas por Barrios Ciudad de Valladolid, “Valladolid Tapas Walk 2025” han sido, en primera posición Las Kubas Bar con Cocina situado en la calle Gamazo 19 zona de Campo Grande con su tapa “Por el monte las sardinas”.

Se trata de una falsa raspa rellena de pate de ciervo, gel de frutos rojos y mayo de kimchi casero sobre tierra de setas.

Tapa ganadora "Por el monte las sardinas" Hostelería Valladolid La razón

El segundo clasificado, el Bar London ubicado en la calle General Shelly 28, zona de Las Delicias, con su pincho “Castellana” elaborado con aceite, ajo, pimentón, caldo, huevo, "pan" e ibéricos.

El tercer premiado de la gran final, el Restaurante Vables situado en la calle Pérez Galdós 10 , zona La Circular, con su propuesta “Pícaro Gotxo”, se trata de un guiso de casquería con crujiente de oreja.

Esta tarde se ha celebrado la gran final, los 11 finalistas han elaborado sus tapas en directo ante el jurado y el público; y se ha realizado la entrega de premios en la Cúpula del Milenio de Valladolid, con la presencia la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández; y la responsable de marketing y clientes del Grupo Mahou San Miguel, Susana de la Vega.

El jurado de esta edición ha estado formado por grandes chefs; Teo Rodríguez, del Restaurante Trasto ganador del Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid 2024; Alvar Hinojal, de Alquimia con 1 Estrella Michelín; Alejandro San José, de Habanero Taquería y Ganador del Pincho Plata en el Concurso Provincial 2025; Francisco Javier García, director de Área de Castilla y Leon de Makro; y Julio Cerezo, Beer Sommelier Formador y Director de Sabeer. Han sido los encargados de degustar, valorar, deliberar y galardonar a los tres ganadores del concurso.

Los once participantes de este certamen obtuvieron ya sus premios como campeón y subcampeón de cada fase; un lote de 10 y 5 cajas de cerveza gama Mahou y cheque regalo de 300 y 100 euros, gentileza de Makro.

Los 3 finalistas de esta gran final han sido galardonados con trofeo personalizado del concurso, lote de 40, 20 y 10 cajas de cerveza gama Mahou y cheque regalo de 1.000, 500 y 300 euros, gentileza de Makro; respectivamente. Hay que añadir que los clasificados tendrán la oportunidad de ofrecer su pincho ganador en el stand del Grupo Mahou San Miguel el lunes 11, martes 12 o miércoles 13 de la próxima semana, durante el desarrollo del XXI Concurso Nacional y IX Mundial de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.

“Valladolid Tapas Walk 2025” se ha desarrollado en 5 fases desde el 18 de febrero hasta el 28 de septiembre en todos los barrios de Valladolid. En esta cuarta edición del Concurso de Tapas por Barrios han participado un total de 100 establecimientos, de los cuales 11 han logrado estar en la gran final. Los participantes finalistas han sido: La Esquina de Pani, Rte. Vables, Verde Oliva, La Dársena de la Victoria, Bundi, Las Kubas, El Lagar, Bar Roquez, El Lagar de Traspinedo, Eli Gastrobar Grill y Bar London