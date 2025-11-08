Así es la nueva campaña para revitalizar los mercados municipales de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid y el comercio local han lanzado una nueva campaña de bonos de cinco euros por cada compra de al menos 15 en los puestos de cinco mercados mercados municipales de la ciudad.

La campaña, que se enmarca en el convenio de colaboración con Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio y ya se puso en marcha con éxito la pasada primavera, lanzará bonos los lunes 10, 17 y 24 de noviembre y podrán descargarse por los usuarios seleccionando uno de los mercados.

Los usuarios ya registrados en la plataforma www. valladolidcomercioproximo.es no necesitarán registrarse de nuevo para acceder a este nuevo tipo de bono.

Cada usuario podrá obtener 4 bonos de 5 euros para descontar durante toda la campaña, pero solo podrá conseguir 2 como máximo en la misma semana.

Podrá utilizarse un 1 bono de 5 euros para compras mayores o iguales a 15 euros o 2 bonos de 5 euros para compras mayores o iguales a 30 euros.

Los bonos serán válidos a partir del día siguiente de su emisión durante 5 días y los que no se utilicen serán relanzados con una fecha de caducidad nueva.

El Ayuntamiento ha incidido en que el objetivo es revitalizar las compras en los mercados municipales de Valladolid, dinamizadores del comercio de proximidad y referentes de producto fresco y de calidad, y de alimentación saludable.

En esta ocasión, además de los mercados del Val, El Campillo y Las Delicias, que ya participaron en la edición anterior, se unen puestos del Mercado de La Rondilla, que desde septiembre pasado se encuentra abierto al público tras su completa renovación, así como de la Marquesina, dado que ya se ha resuelto definitivamente la adjudicación de los puestos