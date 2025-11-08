Mañueco, a los alcaldes: "Sed más de nueces que de ruido"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este sábado en los actos oficiales por el Día de la Provincia de Valladolid, que se han celebrado en la Casa de las Artes de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, en el alfoz de la capital del Pisuerga.

Durante su intervención ha defendido el desarrollo y dinamismo que vive la provincia vallisoletana gracias, entre otros aspectos, al esfuerzo e implicación de sus 225 ayuntamientos y nueve pedanías que la integran y, también, a la labor del Ejecutivo autonómico.

De hecho, recordaba que Valladolid cuenta con una gran riqueza histórica, cultural y natural, así como con una excelencia enológica a través de hasta cinco denominaciones de origen, y ponía en valor su potencial en sectores como la automoción y la agroalimentación, que han contribuido a que en 2024 Castilla y León -decía- haya liderado el crecimiento de las exportaciones y de la producción industrial.

Pese a ello, el presidente destacaba el impulso a la actividad económica y la estabilidad de la provincia de Valladolid que desde la Junta se está dando a través de diversos proyectos como el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos y de Medina del Campo, que beneficia también a Olmedo, así como las inversiones previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026 destinadas a ampliar el suelo industrial en el Parque Tecnológico de Boecillo y en los polígonos de Tudela, Medina del Campo y Medina de Rioseco.

Al respecto, señalaba que las inversiones reales para Valladolid en este proyecto de Presupuestos aumentan un 6,2 por ciento hasta alcanzar los 146 millones de euros, con el objetivo de consolidar el desarrollo económico de esta provincia y garantizar su estabilidad.

Los alcaldes, grandes protagonistas

Mañueco aprovechaba este acto municipalista para reivindicar el compromiso de la Junta con las corporaciones locales, pero y también para defender la labor diaria de los alcaldes y concejales en favor de sus vecinos.

Y les pedía que sean “más de nueces que de ruido”, en alusión a la campaña que ha iniciado con vistas a las próximas elecciones autonómicas en la que está mostrando con resultados la buena gestión de su Gobierno durante esta legislatura.

"Aquí somos más de hacer que de prometer, más de resultados que de gestos, más trabajo que de palabras y somos más de nueces que de ruido y os pido que sigamos impulsando estos valores para alcanzar grandes metas”, aseguraba el presidente, mientras reivindicaba su forma "digna" de hacer política en estos tiempos de ruido, frases vacías y mentiras.

Finalmente, les trasladaba que su iniciativa en los municipios que presiden y su rigor están consiguiendo que Castilla y León tenga hoy "cifras récord" de empleo, que haya más gente que nunca trabajando en toda la historia y que se está ganando también población según todos los indicadores demográficos.

“Valladolid tiene que ser un puntal fundamental, para que Castilla y León esté entre las mejores comunidades de España para vivir y para formar una familia, es un objetivo muy ambicioso, pero que es posible”, ha asegurado.