Los jóvenes del PP intensificarán sus mensajes en redes sociales

Los jóvenes del PP de Castilla y León están celebrando este fin de semana en Zamora un importante y necesario encuentro para preparar su papel en las elecciones autonómicas prevists para el mes de marzo en Castilla y León.

Un cónclave en el que están compartiendo ideas y abordando las necesidades e inquietudes de los jóvenes de hoy en la sociedad, que pasan principalmente por el empleo y la vivienda, pero también están definiendo los actos y actuaciones que van a llevar a cabo para aupar nuevamente a Mañueco a la presidencia de la Junta.

Para ello van intensificar sus acciones en redes sociales, sobre todo en Tik Tok e Instagram, donde van a lanzar vídeos cortos con mensajes sobre empleo y vivienda, pero también sobre el programa de gratuidad del transporte interurbano Buscyl y, especialmente, contando y defendiendo la gestión de Mañueco en estos cuatro años de la legislatura que termina.

"Instagram y TikTok son las dos redes sociales más utilizadas por los jóvenes en la franja de hasta 40 años, y por ello nos vamos a centrar en ellas, aunque también habrá presencia en Facebook y X", destacaba este sábado durante este encuentro Andrea Ballesteros, presidenta autonómica de Nuevas Generaciones, quien aseguraba que quieren ser la "correa de transmisión" del mensaje del partido y del presidente Mañueco.

La vicepresidenta de la Junta y coordinadora autonómica de Acción Política del PP de Castilla y León, Isabel Blanco, ha participado este sábado en este cónclave de los "cachorros" del partido, donde ha defendido que llevan trabajando muchos años para generar oportunidades para los jóvenes. "En materia de vivienda, por ejemplo, se ayudó a 21.000 familias con las ayudas al alquiler que inciden especialmente en los jóvenes y nuestro mundo rural, con una financiación de hasta el 75 por ciento”, decía la dirigente popular, mientras que en empleo hacía hincapié en el Plan Joven, los itinerarios, los Erasmus+, o la apuesta por su formación y la conciliación para que puedan encontrar un proyecto de vida en la comunidad.

También destacaba que el Buscyl es una de las medidas que más ha gustado a los jóvenes de Castilla y León y la ha contrapuesto a la supresión de paradas del AVE en Sanabria (Zamora) o Medina del Campo (Valladolid) y paradas de autobús de líneas de ámbito estatal. “Llevamos más de 500.000 solicitudes de viaje gratuito. Esa es la política que desarrollamos desde el Partido Popular”, desvelaba en alusión a la gran acogida que esta medida está teniendo.

También se refería al proyecto presentado el pasado lunes por Mañueco que pivota sobre nueve ejes de los que cuelgan 40 indicadores. "Queremos trabajar sobre ellos, precisamente, con los más jóvenes,para que nos trasladen las inquietudes que tienen y en qué tenemos que mejorar”, apuntaba.

La vicepresidenta aseguraba que el objetivo de este encuentro es avanzar en esos indicadores. "Queríamos definirlos de la mano de la sociedad, de los jóvenes, que están en el día a día, en el campo, en las universidades o trabajando en empresas. Queremos movilizarlos e escucharlos. Tenemos un proyecto de futuro para Castilla y León”, afirmaba.

Pese a ello, la coordinadora autonómica de Acción Política del PPCyL señalabaque son ambiciosos y que quieren más.

“Mientras otros se dedican al ruido permanente, la crispación y a boicotear los proyectos que son buenos para Castilla y Leon, nosotros ofrecemos futuro a esta tierra, estabilidad y queremos, hoy, la voz de los jóvenes”, finalizaba.