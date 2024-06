Así es el perfil de los beneficiarios de las ayudas al alquiler en Castilla y León

El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha dado a conocer este miércoles los datos de la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas de la Junta, que han empezado a pagarse desde este lunes con un mes de antelación al plazo previsto entre las personas con menos recursos que han resultado beneficiarias de la convocatoria de 2023.

Unas subvenciones, con 2.200 euros de media, de las que se han beneficiado 18.456 personas, de las cuales 106 fueron para habitaciones y, el resto, para viviendas, que cumplieron con los requisitos que se pedían para poder acceder a ellas.

«No hemos dejado a nadie fuera de estas ayudas», destacaba el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ponía en valor que Castilla y León es la única Comunidad no foral que da una ayuda al alquiler universal a los más vulnerables.

Suárez-Quiñones, además, avanzaba nuevas mejoras para las próximas convocatorias de ayudas, con el objetivo de garantizar su eficacia y que se cumplen los requisitos exigidos.

En este sentido, apuntaba que se va a revisar el procedimiento de renovación que se ha empezado a aplicar este año como novedad, ya que es «difícil» mantener este sistema en el futuro debido a que el beneficiario tiene que demostrar cada año si cumple con las condiciones que se exigen para poder recibir la ayuda.

Igualmente, avanzaba que se va potenciar la solicitud electrónica para «simplificar» la gestión administrativa. Igualmente, aseguraba que va a intentar también que las ayudas lleguen en mayor cantidad a quien más lo necesita por lo que estudiarán la posibilidad de introducir criterios de progresividad.

En total, la Junta recibió 27.287 solicitudes, un 10,37 por ciento más que en 2022, de las que 7.057 se desestimaron por no cumplir los requisitos, sobre todo por no tener ingresos inferiores a los exigidos (1.562) o no aportar la documentación que se pedía (1.478).

En cuanto al perfil de los beneficiarios, cabe señalar que tres de cada cuatro son españoles (13.946 por 4.510 extranjeros), que 10.999 son mujeres, de las cuales 3.550 tienen menos de 36 años.

Además, 1.740 beneficiarios tienen 65 o más años; otros cuatro son víctimas de terrorismo, mientras que 1.945 ayudas han ido a familias numerosas y 1.336 a familias de categoría especial. Asimismo, 3.281 de las solicitudes aceptadas han sido familias con algún miembro con discapacidad.

Por otro lado, 12.632 beneficiarios, el 68 por ciento, han recibido la mitad de la ayudade la renta pagada y otros 177 son personas vulnerables sobrevenidas, que reciben el 75 por ciento de subvención de la renta pagada.

Finalmente, casi cuatro mil de los beneficiarios viven en el medio rural (los de renta como máximo 450 euros), mientras que 138 beneficiarios son personas que han perdido el derecho a usar la vivienda por sentencia de separación, divorcio o nulidad, y el 98 por ciento cuenta con ingresos inferiores a 3 veces el Iprem (24.318,84 euros).