La Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León considera una “humillación” las listas electorales de Bildu

La Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL) consideró una “humillación” la presentación de las listas electorales de EH Bildu y resaltó que casi medio centenar de los candidatos fueron condenados por pertenecer o colaborar con ETA, “lo que demuestra los vínculos que siempre hemos denunciado entre este grupo y la banda asesina”.

En un comunicado, el colectivo consideró “ofensivo” para las víctimas del terrorismo que se permita a estos condenados integrar listas electorales. “No pueden participar en las instituciones democráticas quienes no han creído nunca en la democracia, quienes han asesinado, lesionado y extorsionado a cientos de españoles, y quienes no han mostrado ni arrepentimiento ni han colaborado con la justicia para esclarecer los crímenes cometidos”.

Al mismo tiempo, la AVTCyL denunció la actitud “cómplice” la actitud del Gobierno de coalición PSOE-Podemos ante este “atentado a la democracia y ofensa a las víctimas. Y más aún que este Gobierno sea capaz de apoyarse y admitir votos de un grupo político integrado por criminales y asesinos”.