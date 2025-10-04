VOX denuncia los “regalos” del Gobierno de Sánchez a los asesinos de ETA y reclama “tolerancia cero”frente a terroristas y sus cómplices

El portavoz nacional de VOX en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha denunciado en Ávila que “los asesinos de ETA han recibido su enésimo regalo”, después de que el Gobierno Vasco haya concedido el tercer grado al etarra conocido como Gaddafi, “fruto de los pactos del Partido Socialista Obrero Español con los nacionalistas vascos”.

“Un tipo que asesinó a sangre fría a 15 personas, entre ellas un niño de dos años, Fabio, una cara de ángel. También asesinó a policías en presencia de sus hijos. Alguno de esos hijos no pudo soportarlo y terminó suicidándose. No tenemos ninguna duda de que probablemente por parte de los de siempre, cuando llegue a su pueblo reciba incluso un homenaje. Tolerancia cero desde VOX frente a los asesinos, a los amigos de los asesinos, los que se benefician de su discurso, los que movían el árbol y los que recogían las nueces”, ha afirmado Vázquez.

El portavoz de VOX ha realizado estas en la mesa redonda Historia de la banda terrorista ETA y las consecuencias de los distintos gobiernos, junto al fundador de VOX, José Antonio Ortega Lara, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y el portavoz de VOX en las Cortes, David Hierro. Ademas, se ha contado con la presencia de los procuradores de Castilla y León, José Antonio Palomo, Carlos Menéndez. María Luisa Calvo, Isabel Pérez, Iñaki Sicilia y Fátima Pinacho, así como los concejales de la formación política en Ávila Fernando Toribio, Raquel Canales y Laura Garcia.

Asimismo, Vázquez ha reivindicado la figura de Ortega Lara y de Santiago Abascal como símbolos de firmeza frente al terror. “Estamos muy orgullosos de que hoy nos acompañe José Antonio Ortega Lara. Dentro de la idiosincrasia de lo que es este partido, presidido por otro de esos hombres que decidió no agachar la cabeza Créanme, no hay tantos hombres así. Es la esencia, es el espíritu de este Santiago Abascal. José Antonio Ortega Lara”, ha subrayado.

En este sentido, ha criticado las negociaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, denunciando que “en nombre de una nación rindió a todo el pueblo español. Se sometió a una banda de asesinos que ya estaban siendo derrotados por la Policía Nacional y la Guardia Civil”.

Finalmente, Samuel Vázquez ha subrayado que frente a la cesión y la cobardía de los demás partidos, solo VOX mantiene la firmeza necesaria. “En este viaje, lamentablemente, solo queda VOX. No podemos contar con el Partido Popular, que cuando este país se la juega siempre agacha la cabeza. Jamás aceptaremos su relato y siempre miraremos de frente tanto a los asesinos como a los amigos de los asesinos. De frente y a los ojos para que sepan lo que es una mirada limpia, firme y tensa frente a la maldad”, ha concluido.