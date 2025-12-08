Atendidas seis personas por inhalación de humo tras un incendio en un hotel de Salamanca

Seis personas han sido atendidas, y una ha requerido ser trasladada al hospital, por inhalación de humo tras un incendio en una habitación de un hotel de Salamanca esta madrugada.

El centro de emergencias 112 recibió varias llamadas a las 03:36 horas de este lunes en las que se alertaba de una humareda densa en el interior de un hotel situado en la calle Saavedra y Fajardo de Salamanca.

El personal sanitario atendió en el lugar a un hombre de 37 años, que tuvo que ser trasladado después al hospital, y a otros dos hombres de 52 y 42 años y tres mujeres de 43, 14 y 6 años, todos dados de alta "in situ".

Al concluir su intervención, los Bomberos de Salamanca han explicado que se produjo un incendio en una de las habitaciones del hotel, aunque no han precisado las causas del origen del fuego.