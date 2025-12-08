La directora gallega Bea Lema gana el Aguilar Film Festival con "El cuerpo de Cristo"

El cortometraje El cuerpo de Cristo, de la gallega Bea Lema, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje del 37 Aguilar Film Festival, certamen calificador para los premios Goya en las categorías de cortometrajes. El trabajo, adaptación cinematográfica de la novela gráfica con la que Bea Lema recibió el Premio Nacional de Cómic en 2024, cuenta la historia de Adela, una mujer a quien el demonio ronda y acosa. Esto la lleva a la consulta del psiquiatra, donde la medicación se presenta como el remedio absoluto a todos sus problemas. Pero ella necesita que alguien escuche lo que realmente le ocurre, y el único lugar donde su realidad tiene cabida es la religión y los ritos populares.

El galardón —concedido por un jurado integrado por la programadora Mari Liis Keevallik, la periodista y directora Paloma Concejero, el director y guionista Esteban Crespo, la actriz Silma López y el programador polaco Michał Matuszewski— sitúa así a este cortometraje de animación español como máximo vencedor de la edición 2025 del AFF. La encargada de recoger el premio de manos de la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, fue su productora, Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya, una de las grandes figuras de la animación española, activista por el reconocimiento de las mujeres dentro del campo audiovisual y habitual en el AFF, donde ha estado en numerosas ocasiones.

El jurado ha considerado que El cuerpo de Cristo merecía el máximo galardón del certamen "por aportar una visión cargada de ternura y lirismo a una cuestión tan delicada como la salud mental de las mujeres en tiempos de dictadura, y hacerlo sin restarle un ápice de profundidad y simbolismo desde una técnica, como el bordado, que en muchos casos, ocupaba gran parte del tiempo libre de aquella generación".

El jurado también ha otorgado una mención especial en esta categoría a la obra The flowers stand silently, witnessing, del griego Theo Panagopoulos, en la que un cineasta palestino descubre un archivo olvidado de flores recolectadas en Palestina a principios del siglo XX. La película estuvo nominada en la categoría de Mejor Cortometraje en los Premios BAFTA 2025 y en los 38 Premios de la European Film Academy 2025.

Otros premios del jurado oficial

El premio Ramón Margareto al Mejor al Cortometraje Español, que ha recaído en La desesperació de la pell, de Mireia Vilapuig, una obra de no ficción cuyo estreno nacional ha tenido lugar en Aguilar de Campoo, que invita a volver a las imágenes del inicio de la adolescencia para contar el testimonio de momentos relegados al silencio. Un viaje emocional, de diálogo entre dos narrativas y de reflexión sobre la importancia de la memoria colectiva.

El Mejor Cortometraje de Animación ha sido para La diva, mi abuela y yo, de la asturiana Inés G. Aparicio. Estrenado en la pasada edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ya cuenta con reconocimientos como el Premio Fausto Rossano 2025 en Italia o el Premio MemoriJove del Festival Internacional de Cinema de Reus, Memorimage 2025. Se trata de un viaje en el tiempo en el que aparecen personajes maravillosos, mujeres libres, sueños sin fronteras y melodías inolvidables.

Nausica Serra, por Disecció d'una incoherència en crisi, se ha hecho con el premio a la Mejor Dirección. Esta cineasta catalana se formó en el Grado Oficial de Cinematografía de la ESCAC y se ha interesado por nuevas perspectivas de la dirección, desarrollando ideas creativas originales.

El premio a la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Belén Ponce de León por California, de Emmanuel Medina, película de ficción española en la que interpreta a Maribel, una huésped con el corazón roto que intenta sobrellevar su dolor junto con Cipri mientras la vida en el hospital sigue su curso.

El trabajo de Tomáš Čapek en Dog and Wolf, de Terézia Halamová, ha sido reconocido con el premio a la Mejor Interpretación Masculina. Čapek interpreta a un stripper de 25 años que ha optado por una vida de fiesta constante y ausencia de sueños.

Otro de los galardones ha sido el de Mejor Guion para David Pinheiro por Os Caçadores, una coproducción franco-portuguesa de ficción que narra la historia de una familia burguesa, aún inmersa en su burbuja de poder, que pasa sus vacaciones en una casa de campo en los años setenta, con el fin de una era de represión acercándose.

El premio a la Mejor Fotografía ha recaído en Ilya Sapeha por Majonezë, de Giulia Grandinetti, un cortometraje de ficción italiano ambientado en una remota aldea de montaña en Albania. Asimismo, el jurado oficial ha premiado como Mejor Montaje a Maxime Jean-Baptiste por O Rio de Janeiro continua lindo, de Felipe Casanova; y como Mejor Dirección Artística a Michael Granberry por Les bêtes, del propio Granberry.

Galardones de otros jurados

El Premio del Público ha sido para Zwermen, de Janneke Swinkels y Tim Frijsinger. El Premio del Jurado Senior, ex aequo, ha recaído en El ressó de la mirada, de Carles Bover, y Chicken Jazz, de Imanol Ruiz de Lara. El Jurado Joven ha premiado Una vez en un cuerpo, de María Cristina Pérez González; el Jurado Valores Sociales ha reconocido Skin on Skin, de Simon Schneckenburger; y el Premio de la Asociación Tejiendo Cambios ha sido para Favours, de Agnes Skonare, con una mención especial para El ressó de la mirada, de Carles Bover. Además, Grilo, compositor en Cao Sozinho, de Marta Reis Andrade, ha obtenido el premio de la Asociación Alerta Sonora a la Mejor Música Original.

Uno de los nuevos premios incorporados este año al palmarés, el Premio del Jurado de Prensa, ha sido para el trabajo belga de ficción Loynes, de Dorian Jespers. Además, se han otorgado dos menciones: una para Shoes and Hooves, de Viktória Traub, y otra para Un piso estupendo, de Gabriela Gómez, Alejandra Llorens, Andrés Pérez, Jaime Marqués y Camila de Lucas.

El Premio de la Crítica Caimán Cuadernos de Cine ha recaído en La nostra habitació, de Jaume Claret; el Premio Valores Sociales, en Skin on Skin, de Simon Schneckenburger; y el Premio del Público de la sección Ríete tú, en Night Session, de Ballard C. Boyd.

En el apartado de MiniAguilar, el Mejor Cortometraje de Licinia +3 ha sido Filante, de Marion Jamault, con una mención especial para Elena Walf por todos sus cortometrajes: Lenas Hof: volles Nest, Das Huhn will fliegen, The Motherless Egg y Der Stachel im Po. El galardón de Renato +7 se lo ha llevado Balkone, de Xenia Smirnov, con mención especial para The Rabbit's House at Number 968, de Jai-Xin Wu.

‘Polígono X’, de Néstor López, Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León

Polígono X, un cortometraje dirigido por el leonés Néstor López, se ha alzado con el Premio al Mejor Cortometraje de Castilla y León. La película, que ya ganó el Premio CyL New Talent Open ECAM en la 35 edición del AFF, se ha convertido así en la vencedora del certamen regional al llevarse el máximo galardón concedido por el Jurado Oficial de Castilla y León.

Por su parte, el cineasta leonés Juan Carlos Mostaza, se ha llevado el premio a la mejor dirección por El síndrome del recomendado, una obra que también compite en la sección Ríete tú. En cuanto al Mejor Guion, el reconocimiento ha sido para la iraní Atefeh Jalali, por Ajar, mientras que El nudo de Ángela, ópera prima de Diana Rojo, ha conseguido un doble reconocimiento, haciéndose con el Premio del Público y llevándose Laura García-Serrano el galardón a la Mejor Dirección Artística.

El premio a la Mejor Interpretación ha sido para Irene Balmes por su papel en Loquita por ti, cortometraje de Greta Díaz Moreau, mientras que el reconocimiento a la Mejor Fotografía se lo ha llevado Pablo Yain, por Ciclos, de David Orea. La burgalesa Isa Sáez Pérez, por su parte, ha conseguido el premio al Mejor Montaje por La raíz.

‘Framed’, de Sara Martínez y Yangxi Chen, Premio CyL New Talent Open ECAM

Framed, proyecto sobre la violencia sexual propuesto por Sara Martínez y Yangxi Chen, se ha alzado con el Premio CyL New Talent Open ECAM, que el Aguilar Film Festival entrega por sexto año consecutivo en colaboración con la Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y la Filmoteca de Castilla y León. Con este galardón, el AFF busca el fomento de proyectos, cineastas y empresas cinematográficas de la Comunidad Autónoma.

El premio consiste en la utilización de las instalaciones y equipos de la ECAM para realizar las labores de postproducción de la obra. La película, que entrará a formar parte del catálogo de promoción y distribución Quercus impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, se estrenará en la Seminci 2026 y también será exhibida en el Aguilar Film Festival del próximo año.

Águila de Oro a Fernando Cayo

La gala de clausura del 37 Aguilar Film Festival acogió también la entrega del Águila de Oro del certamen al actor Fernando Cayo, quien recogió el galardón de manos de la alcaldesa de Aguilar, María José Ortega, emocionado por la acogida que le ha brindado el festival. El intérprete vallisoletano también ensalzó el trabajo realizado por la cita cinematográfica a lo largo de estos años y se mostró agradecido de recibir este premio “en casa”.

Para poner el broche de oro a esta emotiva gala, en la que hubo muchas sorpresas y en la que su director, Jorge Sanz, se despidió después de 37 años, el artista Marwán ofreció un concierto. Finalmente, y como cierre del AFF, este lunes, 8 de diciembre, a las 19:00 horas, el Cine Amor acogerá la proyección de una selección de cortos del palmarés.

El 37 Aguilar Film Festival es un evento organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura. El AFF cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.