El Teatro Liceo de Salamanca acoge el encuentro poético Ágora del Otoño en homenaje a Carmen Martín Gaite

El Teatro Liceo acogerá el próximo 11 de diciembre el encuentro poético Ágora del Otoño, organizado por Alumni–USAL y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura con motivo del centenario del nacimiento de la escritora salmantina.

El acto, que dará comienzo a las 19:30 horas y cuya entrada será libre hasta completar aforo, contará con un coloquio en torno a la figura de Carmen Martín Gaite en el que participarán Juan Antonio Iglesias, poeta y profesor de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca que recientemente ha recibido el Premio de las Letras de Castilla y León; y Belén Gopegui, escritora y guionista autora de obras como La escala de los mapas o La conquista del aire.

Además, se presentará Examen de Nacionalidad el poemario ganador de la primera edición del Premio de Poesía Carmen Martín Gaite, autoría de Alberto Martín Pérez y publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto; y el documental Mujeres en la sombra, de Zaida Serrano, un análisis de los personajes femeninos de la autora aquellos que nos enseñan sus duelos y pérdidas;, sus dilemas y miedos más personales, y sobre todo, la lucha interna y el deseo de libertad de la mujer en tiempos de posguerra.