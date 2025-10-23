Junta y Cámaras, una alianza "de éxito" para impulsar el tejido empresarial de Castilla y León

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha clausurado este jueves un emotivo y merecido acto de homenaje al presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro, Fernando Escobillas, por su labor como mejor empresario, como presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro y como presidente del Consejo Regional de Cámaras.

"Su trayectoria y compromiso han sido un aliado fundamental en el desarrollo de las políticas de impulso al tejido empresarial e industrial de Miranda y de Castilla y León", destacaba la consejera, para quien este empresario es una persona comprometida y de una enorme calidad humana además de representar un claro ejemplo de que se puede partir de una empresa local y llegar a un nivel de actuación internacional, con trabajo en todos los continentes, además de participar activamente en el mundo cameral en favor de la industria y la empresa de Castilla y León.

Asimismo reafirmaba la apuesta del Gobierno autonómico por este municipio burgalés, así como el apoyo y atención a su tejido empresarial, y ponía como ejemplo de ello a su polígono industrial o el Programa Territorial de Fomento de Miranda, que supuso una inversión muy importante 56 millones de euros de la Junta de Castilla y León, al apostar por el centro tecnológico o el acompañamiento a las plataformas logísticas como puede ser la de Aldi.

Y aprovechaba este acto para pedir al Ministerio de Industria que apueste por el polígono del Bullón, que lleva 20 años paralizado y que son 122 hectáreas “muy importantes" de suelo industrial para Miranda.

Al proyecto, señalaba que el proyecto presupuestario de la Junta recoge un aumento de las inversiones de hasta un 86 por ciento en comparación con el vigente, lo que se traduce en el avance positivo de su futuro.

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, Antonio Miguel Méndez Pozo, ponía en valor la figura de Fernando Escobillas, del que decía que se ha ganado el respeto de compañeros e instituciones como resultado de su trabajo y pelea por la ciudad de Miranda de Ebro.

"Ha luchado por el papel de las cámaras de comercio a través del servicio que prestan al mundo de la economía de Castilla y León; se merece todo”, finalizaba Méndez Pozo.