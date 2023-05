Ayudas directas para los afectados por la sequía en Castilla y León

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, ha presidido el Consejo Agrario de Castilla y León, en el que se ha abordado la situación que atraviesa el campo de la Comunidad por la sequía. Dueñas ha trasladado a los miembros de este órgano colegiado la intención del Ejecutivo Autonómico de conceder ayudas directas al sector para paliar la adversa situación que están sufriendo. Esta partida priorizará los cultivos de secano, a los profesionales y a aquéllos que hayan contratado un seguro para sus explotaciones.

El consejero ha garantizado que se aumentará el apoyo a los seguros agrarios y se aprobarán préstamos bonificados a bajo tipo de interés, con un año de carencia, que empezarán a negociarse con las principales entidades financieras la próxima semana.

La valoración económica de estas propuestas, así como la petición de declaración de la campaña como excepcional debido a los efectos producidos por los fenómenos climatológicos adversos, se abordará en un Consejo de Gobierno.

El Consejo Agrario ha decidido trasladar una queja al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el criterio discriminatorio no justificado a los ganaderos de Castilla y León ante la declaración de "afección media" por la sequía en lugar de "afección alta". Para los miembros de este órgano, no es admisible que una vaca en Cáceres perciba el doble de ayuda que una de Castilla y León. Por ello, se va a remitir una carta exponiendo la situación en la Comunidad con la intención de que el Ministerio modifique los criterios a aplicar.

En la reunión también se ha acordado consensuar una propuesta con los criterios de reparto del fondo para los sectores agrícolas que ha destinado el Ministerio para esta situación de sequía, en una campaña con elevados costes de producción. Este nuevo planteamiento del reparto debe incluir, sin duda, el sector de cultivos herbáceos y forrajes de secano, afectados en gran medida por la sequía, con un apoyo específico a los profesionales y a las explotaciones que hayan contratado pólizas de seguros.

Desde Castilla y León también se pide al Ministerio que mantenga, más allá de la actual campaña, las dotaciones previstas para los seguros, a la vez que se activen medidas destinadas a incentivar la contratación de las pólizas.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha indicado también que las reducidas medidas de flexibilidad previstas en la circular del FEGA para los solicitantes de la Política Agraria Común (PAC) se establecerán con carácter general en toda la Comunidad.

De hecho, dado que la falta de lluvias ha alterado de forma traumática los planes de cultivo de los agricultores y que la expectativa de siembra de determinados cultivos de primavera ha retrasado la toma de decisiones y la presentación de la solicitud única, se hace necesaria la ampliación del plazo en el territorio de Castilla y León.

En los próximos días, se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Orden que recoge la fecha del 30 de junio como último día para la presentación de la solicitud única.

De forma paralela, la Consejería trabaja en la adaptación de los requisitos de los eco regímenes a las condiciones meteorológicas imperantes en la actualidad. Para ello establecerá la sequía como causa de fuerza mayor que afecta a la totalidad del territorio, lo que evitará la notificación individual de los agricultores. No obstante, se establecerán todos los mecanismos necesarios para anticipar las ayudas en el primer día hábil.

Saneamiento ganadero

Durante la celebración del Consejo Agrario de Castilla y León también se han dado a conocer los datos del saneamiento ganadero. Se ha comunicado que las provincias de Burgos, León y Valladolid son declaradas oficialmente libres de tuberculosis bovina, y Zamora y Soria están en condiciones de erradicarla en un futuro próximo.

Respecto a brucelosis, tanto bovina como ovina y caprina, continúan con el estatus sanitario de ‘libre a brucelosis’ conseguido en las especies ovina-caprina en el año 2013 y en la especie bovina en la totalidad del territorio de Castilla y León en el año 2020.

Tuberculosis bovina

En cuanto a tuberculosis bovina, en el año 2022 se ha consolidado un ascenso de la prevalencia en la provincia de Salamanca, si bien en esta provincia ha disminuido la prevalencia en dos unidades veterinarias (Béjar y Tamames), mantenida a cero en Sequeros y aumentado en las otras ocho unidades veterinarias. Por este motivo, en esta campaña 2023, y con la intención de delimitar y contener el posible contagio, se declaró la Zona de Especial Incidencia en la comarca de Vitigudino con una prevalencia de 8,74 %.

En la provincia de Ávila se ha producido un leve ascenso general del 0,18 % que se ve reflejado por el aumento en unidades veterinarias como Piedrahita, Navaluenga, Ávila y Arenas de San Pedro. En resumen, en Castilla y León la prevalencia se sitúa en el 2 %, superando los valores generales de los tres años anteriores.

Cuatro provincias de Castilla y León -Palencia, Segovia, Soria, y Zamora- se sitúan en baja prevalencia, es decir, en menos del 1 %, y otras tres -Burgos, León y Valladolid- se han declarado libres al CMTB (Complejo Tuberculosis).

Para mitigar, en parte, y ayudar a la venta de animales para cebo desde explotaciones sin calificación sanitaria, se está promoviendo y divulgando la posibilidad (que ya existía en campañas anteriores) de solicitar y autorizar la conversión a ‘cebaderos no calificados’, permitiéndoles recibir animales para cebo de explotaciones positivas a tuberculosis. Desde que comenzó 2023, se han registrado y autorizado diez cebaderos más de los que ya existían, habiéndose autorizado en Castilla y León, desde que existe esta posibilidad, 64 cebaderos de los que vulgarmente se denominan ‘cebaderos sucios’.

Como novedad, en aplicación del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis en España (PNET 2023), se establece la obligación de prueba de movimiento para los animales de explotaciones T3 (o calificadas) bovinas con destino a cebadero calificado salvo algunas excepciones.

Por ese motivo, para mitigar el efecto de la realización de estas pruebas en todas las explotaciones bovinas calificadas como T3, se ha confeccionado el manual (que aún es borrador, pero se está aplicando ya en Castilla y León) para autorización a cebaderos para la realización de pruebas de movimiento en destino sobre grupos concentrados de animales de varias explotaciones. A fecha de hoy, se encuentran autorizados para este fin diez cebaderos, tramitándose de forma urgente a todos los ganaderos que lo solicitan.

Las provincias de Burgos, León y Valladolid no tendrán que hacer pruebas de movimiento de los animales de venta (sean o no reproductores). Sin embargo, no habrá excepciones a la hora de exigir las pruebas de movimiento para la entrada de animales en estas tres provincias. La situación sanitaria de estas tres provincias permite, además, que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se haya valorado e iniciado ya en la presente campaña 2023 la realización de las pruebas de saneamiento con periodicidad bianual.