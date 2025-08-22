El Ayuntamiento de Valladolid comparte con la Asociación de Vecinos de Pilarica su preocupación por el impacto de la tercera vía ferroviaria

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, mantuvo esta semana un encuentro con la Asociación de Vecinos de Pilarica para escuchar de primera mano las preocupaciones de los residentes en relación con las obras de construcción de la tercera vía ferroviaria.

Durante la reunión, los representantes vecinales trasladaron su profunda inquietud por la falta de información y transparencia por parte de ADIF, entidad responsable del proyecto, así como por las afecciones ambientales y las vibraciones detectadas en viviendas y calles del barrio.

El concejal reconoció que el Ayuntamiento tampoco ha recibido la información necesaria para dar respuestas claras a la ciudadanía, calificando el proyecto como “equívoco” y subrayando que la concesión de permisos se ha realizado directamente desde instancias estatales, sin un contacto fluido con la administración local.

“Compartimos la preocupación de los vecinos y entendemos su malestar. Desde el Ayuntamiento reclamamos a ADIF explicaciones claras, transparencia y diálogo. Valladolid no puede ser espectadora de unas decisiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos”, señaló Zarandona.

En este sentido, desde la Concejalía se dará trasladó a ADIF de las inquietudes del barrio, se continuará defendiendo el interés vecinal en los foros correspondientes y se mantendrá una comunicación directa con la Asociación de Vecinos de Pilarica.

Tanto el Ayuntamiento como la Asociación coincidieron en la necesidad de abrir un cauce estable de diálogo con ADIF y en reclamar que los proyectos ferroviarios en Valladolid se planifiquen pensando en la calidad de vida de los vecinos, como es el caso del soterramiento.

El concejal concluyó agradeciendo la implicación de la Asociación de Vecinos y expresó su voluntad de continuar manteniendo una colaboración estrecha con la misma para defender los intereses del barrio.