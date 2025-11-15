El Ayuntamiento de Ponferrada rebaja la emergencia y confirma que el agua es apta para el consumo

Celebrada la reunión del CECOP y tras el análisis de las últimas muestras realizadas por el Laboratorio Municipal y revisados los informes técnicos de la empresa concesionaria, de la ingeniera municipal, el Ayuntamiento de Ponferrada ha informado de que no existe riesgo de abastecimiento y de que el agua es plenamente apta para el consumo en todo el municipio.

Más Noticias Sociedad Ponferrada activa el nivel 1 de emergencia ante la posibilidad de que en pocas horas no haya agua potable

Todos los parámetros de turbidez y las muestras se mantienen dentro de los valores legales y se encuentran dentro de los límites permitidos, lo que confirma la eficacia de las medidas aplicadas durante esta situación.

Con estos datos, el alcalde, Marco Morala, ha acordado desescalar la emergencia a nivel 0, dejando sin efectos las medidas del nivel 1, aunque la causa que originó la afección continúa presente. Por este motivo, los puntos de abastecimiento urbanos permanecerán disponibles hasta las 15:00 horas de este sábado y los camiones cisterna permanecerán operativos durante todo el fin de semana en los pueblos afectados, ya que sólo en estos puntos se aprecia una ligera turbidez residual.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha expresado su agradecimiento a la ciudadanía por su enorme responsabilidad, así como a los supermercados y establecimientos que facilitaron el acceso al agua embotellada, a las instituciones y servicios implicados por su colaboración y rapidez en la respuesta.