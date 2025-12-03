El Ayuntamiento de Salamanca inicia la plantación de más de 32.600 árboles que dará un impulso histórico a la naturalización de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde para contribuir a una ciudad aún más saludable, adaptada al cambio climático y, por tanto, con una mayor calidad de vida para las personas gracias a la introducción de la naturaleza en entornos urbanos.

Ya han comenzado los trabajos del que será un impulso histórico en la naturalización de la ciudad con la plantación de 32.663 árboles. Con una inversión superior a 631.000 euros, se llevará a cabo en espacios urbanos y forestales durante las próximas semanas.

De esta forma, el Ayuntamiento refrenda su compromiso con el incremento de la masa arbórea de la ciudad para contribuir a que Salamanca siga siendo una de las ciudades con mejor calidad del aire, según los últimos datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. En la actualidad, las zonas verdes municipales suman 94.424 árboles y 48.199 arbustos, 10.500 más que hace un año, repartidos por los más de 2,74 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales. De esta forma, hay 18 metros cuadrados por habitante, el doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable.

Con la plantación que se llevará a cabo, las zonas verdes municipales dispondrán de más de 127.000 árboles. A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados. De esta forma, sumando todas las zonas verdes del término municipal, en la actualidad hay al menos un árbol por habitante.

Este esfuerzo ha sido reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World 2024’, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con sus árboles urbanos. Este reconocimiento se suma al Premio Árbol concedido a Salamanca en el año 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA por el fomento de los espacios naturales urbanos para favorecer la salud y el bienestar de los habitantes de la ciudad de manera sostenible.

Zonas donde se llevará a cabo la plantación

La plantación se lleva a cabo entre los árboles previstos por las empresas concesionarias del mantenimiento de las zonas verdes de Salamanca y con un nuevo contrato, dividido en tres lotes. Los dos primeros, por importe de 129.705,53 y 131.896,68 euros, respectivamente, se corresponden con 1.110 árboles distribuidos en 51 zonas urbanas (parques, zonas ajardinadas, zonas interbloques, plazas, espacios verdes viarios tales como medianas, taludes, bulevares y rotondas).

Los trabajos han comenzado en la rotonda del Quinto Pino y las calles Babia y Cabrera, continuando durante estos días por la zona norte de la ciudad. En total, se realizarán plantaciones en las avenidas de San Agustín, Carmen Martín Gaite, Salamanca, Obispo Sancho de Castilla, Reina Berenguela; el entorno de la biblioteca municipal Torrente Ballester; las calles Alcalde Málaga Guerrero, Babia, Buenaventura, Cabrera, Castellanos, Félix de Montemar, Fernando Pessoa, Guarda, Hilario Goyenechea, Joaquín Rodrigo, José de Lamano Beneite, Lázaro Ralero, Maestro Tárrega, Mayor de Chamberí, Poeta Jesús Rasueros, Rector Madruga, Remigio González Adares, Teso de la Feria y Tratado de Roma; en el Cerro de San Vicente; en las glorietas de Beatriz de Suabia, Ciudad Jardín, Enrique el Navegante, Obispo Bobadilla, Obispo Mauro Rubio, Ruta de la Plata, Tomás Francisco Prieto y Tratado de Tordesillas; en los parques del Camino de Salamanca, calle Jesús Arambarri, Jerónimos, Jesuitas, Musas y Valhondo; en los paseos Convención de Schengen y Enrique de Sena; en las plazas de José Paz Maroto y Santa Cecilia; en las rotondas de la avenida Margarita de Austria con las calles Dolores Cebrián y Petra Zugarrondo, Quinto Pino y San Marcelino Champagnat; y en la Vía Helmántica.

Por su parte, el tercer lote, con una inversión de 238.103,90 euros, permitirá la plantación de 29.250 árboles en 12 zonas forestales (parques periurbanos y extrarradio de la ciudad, interconectando las zonas verdes municipales con otras la dehesa, reforzando a su vez la creación de un anillo verde exterior).

Los trabajos comenzarán la próxima semana. En concreto, se realizarán plantaciones en la ribera del Arroyo del Zurguén y la calle Teide junto al Parador de Turismo; en el polígono industrial El Montalvo en las calles Hoces del Duratón y Hoyamoros; en el Parque del Baldío; junto al cementerio de Tejares en la calle Juan Bautista de Toledo; en Huerta Otea en el Parque Don Juan Tenorio y en los corredores verdes junto a la ribera del río Tormes; en el Polvorín de Tejares (donde se producirá la mayor plantación con un bosque de 21.755 árboles) y en la nueva zona industrial de la ciudad en Peña Alta y junto al Centro de Protección Animal (4.561 árboles).

Por su parte, las empresas concesionarias del servicio municipal de parques y jardines están plantando otros 2.303 árboles, fruto de sus compromisos contractuales, por importe total de 131.890 euros, en aquellas zonas verdes de la ciudad donde se ha detectado la necesidad de incrementar la masa arbórea.

Hasta 57 especies autóctonas y beneficiosas para la salud

Para la plantación se utilizará una gran variedad de especies autóctonas y otras que aporten mayor multifuncionalidad a los diferentes espacios verdes, hasta 57 en total, facilitando el incremento de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la mejora de los servicios de los ecosistemas, que a su vez repercuten en una mayor salud urbana y de quienes habitan la ciudad.

Se trata, entre otras, de arces, castaños, acacias, alisos, modroños, abedules, cedros, avellanos, cipreses, membrillos, fresnos, nogales, almendros, cerezos, perales, sauces, alcornoques, encinas y robles.

A través de estas plantaciones, se adoptarán medidas de lucha frente a los efectos del cambio climático a través de la generación de sumideros de carbono. Así, las especies de arbolado seleccionadas se combinan formando módulos de plantación, además de diferenciarse por las ubicaciones donde se llevará a cabo cada plantación.

Por otra parte, se pretende elevar la biodiversidad de árboles en el ecosistema urbano para evitar la tendencia al monocultivo, dado que puede suponer un riesgo sanitario en caso de desarrollarse plagas y enfermedades que pueden alcanzar una elevada virulencia y aparecer formas resistentes, como así ha pasado, por ejemplo, con la grafiosis.

Con la introducción de determinadas especies donde destaca su floración, se busca incrementar el número de polinizadores e insectos auxiliares benignos para el ser humano y beneficiosos para combatir plagas como el pulgón.

Igualmente, con estas medidas se incrementará la avifauna de la ciudad, atraída en muchos casos por los frutos, tales como gorriones, mirlos o jilgueros, entre otros. Asimismo, las especies presentan una variabilidad cromática bien por su floración o color de hojas debido a los cambios estacionales del año, aportando bienestar para las personas.