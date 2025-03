Barbacid lamenta la falta de financiación pública para investigación: “Tengo menos recursos que hace 15 años, lo cual es increíble”

El investigador especializado en cáncer Mariano Barbacid lamentó este martes la falta de financiación pública para llevar a cabo su labor y avanzar en los tratamientos para este tipo de enfermedad. “En España estamos muy mal de financiación. Yo, por ejemplo, financiación pública tengo menos que en el 2010, o sea que en 15 años no solamente no tengo más recursos sino menos, lo cual es increíble”, manifestó.

Barbacid, quien participó hoy en una jornada titulada ‘Investigaciones pioneras en cáncer’ celebrada en el Centro Internacional del Español de Salamanca, celebró, eso sí, en declaraciones recogidas por Ical, que “afortunadamente” su situación para trabajar es “muy buena” gracias a la Fundación CRIS Contra el Cáncer, matizando que “es una fundación privada, no es el Ministerio”.

A la escasez de financiación pública, Mariano Barbacid añadió la burocracia como otro de los grandes desafíos para avanzar en investigación. “Para nosotros es complicado llegar a la clínica. Siempre te dicen que hay que hacer investigación traslacional. Pero, cuando quieres hacerla, te encuentras con muchísima barrera. La dificultad es que hay que trasladar los resultados del laboratorio a ensayos clínicos”, apuntó, antes de impartir una conferencia titulada ‘Oncología de precisión en el siglo XXI'.

En este sentido, agradeció, asimismo, la incorporación a su labor de otro tipo de patrocinios o mecenazgos. “Está bien todo lo que sea que la gente done, ya sea a la Asociación Española Contra el Cáncer, a la Fundación Cris o a otras, que aunque no conviene esparcirlo demasiado, no tienen por qué ser un monopolio”. matizó.

Por ejemplo, el investigador mencionó una campaña de la Fundación CRIS para que la gente, en sus testamentos, deje un legado a la investigación. “Si vas a morir, pues tú ya no lo vas a usar, y si no tienes hijos, o tus hijos ya están cubiertos, pues oye, qué mejor que dejarlo a una fundación. Ayudarás como hizo el Cid Campeador, ganando batallas después de muerto”, señaló.

En la misma línea, la investigadora María Victoria Mateos, especializada en mieloma múltiple, cuya carrera transcurre a caballo entre España y Estados Unidos, reconoció que al otro lado del charco se invierte más, porque “la caja es más grande”, pero dentro de un sistema “completamente diferente”, donde existen instituciones académicas que reciben más fondos, aunque la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha puesto en peligro este flujo, pues está retirando “la mayoría” de los fondos para investigar.

Sin embargo, abogó por huir de utilizar la falta de financiación como “excusa” para no continuar. “Lo que hay que hacer es, como yo digo, inventarse y aplicar a todas las convocatorias y nosotros aplicamos y si nos dan para un un ensayo clínico en 30 pacientes, pues buscamos el dinero para hacer todos los estudios traslacionales aplicando a otra convocatoria, a otra, a otra y al fin, vamos sacando el dinero. Pero sí que es cierto que necesitaríamos más financiación pública”, zanjó.

En la jornada celebrada en el CIE también participó la investigadora Marisol Soengas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid, donde ha desarrollado un compuesto que se está ensayando en pacientes. “Es muy ilusionante porque yo, como investigadora básica, nunca pensé, cuando empecé mi carrera, que podía llegar a un punto en que nuestro compuesto pudiese favorecer al paciente con melanoma, cáncer de piel muy agresivo, y otros tipos también de tumores”, concluyó.