El Belén Monumental barroco del que todo el mundo habla por su espectacularidad

Los belenes o misterios es una tradición que se mantiene muy viva cada año por Navidad y que atraen a decenas de miles de personas, creyentes o no, a los lugares donde se exponen. No hay ciudad o pueblo que no tenga un Belén Monumental para contar la historia de Jesús de Nazaret desde que nació en un pequeño portal de Belén un 25 de Diciembre

Pues uno de los que mejor acogida está teniendo es la exposición de Belenes Barrocos de la Diputación de Zamora, organizada por la Agrupación Belenista La Morana, que este pasado fin de semana ha superado los 35.000 visitantes y aún falta una semana para su clausura.

Con una media diaria de 1.400 a 1.600 personas, los días de más afluencia han sido el pasado 7 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo de La Constitución y La Inmaculada, y el 24 de diciembre, Día de Nochebuena, con una entrada que superó las 2.500 personas en ambas jornadas.

Asimismo, se han completado todos los pases de visitas escolares y visitas nocturnas para adultos interactivas que se habían programado por el Área de Cultura de la institución provincial.

La muestra se puede visitar hasta el 6 de enero en la Sala de Exposiciones de La Encarnación, situada en la Plaza de Viriato de la capital zamorana, todos los días de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, excepto las mañanas del 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero.

La exposición que lleva por título "Con buena devoción. Belenes Barrocos" es simplemente espectacular y está formada por más de 300 piezas datadas entre los siglos XVI y XX, donde el visitante podrá disfrutar de un belén eclesiástico, otro catedralicio, así como varios montajes particulares y de palacio.

Una exposición que refleja la vida cotidiana y las costumbres de la Zamora de finales del siglo XVII a través de un fastuoso despliegue iconográfico,.