Blogueros de viajes redescubren la provincia de Zamora como un destino donde naturaleza y cultura se entrelazan

Un grupo de reconocidos blogueros de viajes especializados en turismo de interior y naturaleza recorren desde ayer viernes hasta mañana domingo algunos de los rincones más emblemáticos de la provincia dentro de la campaña #ZamoraEsencialmente, organizada por el Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.

El programa del fin de semana combina la riqueza natural del Parque Natural del Lago de Sanabria con el patrimonio histórico de Puebla de Sanabria, San Martín de Castañeda y los miradores glaciares, culminando en Zamora capital con la visita a la exposición “Las Edades del Hombre”, que este año centra parte de su recorrido en la Catedral y la iglesia de San Cipriano.

El grupo, formado por cinco blogs de viajes —Petiscos Galegos, Rutas por España, Curiositravel, mapa y mochila y Los viajes de Wircky—, suma más de 750.000 seguidores en redes sociales y un destacado número de lectores mensuales en sus respectivos medios.

Durante tres días compartirán en tiempo real su experiencia a través de Instagram, TikTok, Facebook y X, con fotografías, vídeos y publicaciones que pondrán en valor la autenticidad, sostenibilidad y diversidad del turismo zamorano.

La acción pretende proyectar la imagen de Zamora como un destino esencial, donde naturaleza y cultura se entrelazan. El itinerario incluye rutas interpretativas por Sanabria, visitas patrimoniales y una muestra de gastronomía local en restaurantes.

Con esta iniciativa, el Patronato de Turismo refuerza su apuesta por el turismo experiencial y digital, apoyándose en voces que inspiran a viajeros de toda España a descubrir la provincia desde una perspectiva cercana, emocional y sostenible.