Cae una banda criminal identificada en Valladolid que estafaba con el método del "hijo en apuros"

La Policía Nacional ha identificado en Valladolid a siete miembros de una organización criminal que han sido detenidos en diferentes puntos del país por la estafa ‘hijo en apuros’ y que en la provincia vallisoletana ha estafado a varias víctimas por valor de 17.000 euros.

La investigación se inició a principios de este verano a raíz de la interposición de varias denuncias en distintas comisarías de Valladolid en las que los estafadores, tras contactar con las víctimas, que se trataban de padres o madres de familia, se hacían pasar por sus hijos y les solicitaban diversas cantidades de dinero, utilizando para ello diferentes pretextos.

Los estafadores utilizan siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, diciendo que escriben desde el teléfono de un amigo, ya que se les ha estropeado el suyo y que necesitan que su padre o su madre les haga un ingreso urgente de dinero en una cuenta que le detallan en el mismo mensaje, para así poder comprar otro móvil nuevo, ya que están incomunicados.

Les indican que los pagos los deben hacer mediante transferencias inmediatas, ya que al hacerlo bajo esta modalidad las transferencias son muy difíciles de recuperar y para cuando los perjudicados consigan hablar con sus verdaderos hijos, el dinero ya está en manos de los estafadores, informa Ical.

Las maniobras de engaño han evolucionado, ya que algunas de las últimas denuncias se les comunicaban a los padres que sus hijos acababan de tener un accidente con el coche y solicitaban de manera urgente el pago de un ‘Bizum’ para poder pagar a la grúa. Además, aprovechan el nerviosismo de los padres ante tal situación, que han llegado a realizar el pago hasta en 3 o 4 ocasiones, ya que los estafadores les van indicando que el ‘Bizum’ no está llegando y si no el usuario de la grúa no se puede llevar el vehículo.

A raíz de las denuncias interpuestas en distintas Comisarías de Valladolid, el grupo especializado en delitos tecnológicos de la Policía Nacional de Valladolid inició la pertinente investigación, en la que tras numerosas pesquisas consiguió identificar a siete de los estafadores residentes en las provincias de Madrid, Fuengirola, Terrasa, Lérida, Granada y Málaga.

Seguidamente y tras solicitar colaboración a los Grupos homólogos de las seis ciudades anteriores se procedió a su localización y detención imputándose un delito de estafa.

Recomendaciones

Ante esta modalidad de estafa, en la que está habiendo bastante incidencia en toda España, la Policía Nacional recomienda comprobar la veracidad de los mensajes, llamando al número que se tiene de su hijo o si este no responde al de alguna otra persona que sepamos que está con él. Si no es posible, hay preguntarle al interlocutor algún dato que sólo puede saber su hijo o ponerle algún “cebo” para comprobar que el interlocutor es verdaderamente su hijo: como decirle por ejemplo que si se toma todos los días una pastilla (cuando por ejemplo no toma ninguna medicación) o preguntarle cómo está su perro (cuando no tiene en realidad).

También se alerta del peligro de hacer transferencias inmediatas, dado que los delincuentes las retiraran muy rápido y luego las víctimas no podrán recuperar el dinero cuando se den cuenta del engaño y lo denuncien a la Policía.

Por último, ante cualquier duda se recomienda llamar a la Sala del 091 antes de realizar un ingreso de dinero y si se ha caído en el engaño acudir a la Comisaría de la Policía Nacional lo antes posible a denunciar los hechos.