Carnero quiere convertir el Monasterio de Santa Catalina en el primer Parador Nacional en torno al vino

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, anunció hoy, a través de su cuenta personal en Twitter, que si gana las elecciones convertirá el monasterio de Santa Catalina en neurálgico en torno al vino, de modo que sea el primer Parador Nacional tematizado en torno a este alimento.

Carnero, que avanzó este proyecto, con motivo de la celebración este fin de semana de la iniciativa Valladolid Plaza Mayor del Vino, explicó que aprovechará este recurso para “hacer del vino motor económico” de la ciudad.

Además, se comprometió a organizar el Wine Festival para acercar la cultura del vino a los jóvenes, un concierto de música electrónica y latina en las instalaciones de La Hípica, con satélites dos fines de semana en diferentes plazas. “Con ello conseguiremos conectar la cultura del vino con nuestros jóvenes a través de la música electrónica y latina, haciendo que Valladolid vibre en torno al vino”.

"Aquí se hará un centro neurálgico en torno al vino, en el cual explicaremos lo que supone para Valladolid y su provincia el mundo del vino, las rutas del vino, las denominaciones, las bodegas, peor no solo eso, queremos convertir el claustro y sus aledaños en un parador nacional que no tiene Valladolid. Es nuestra propuesta para hacer del vino ese gran vector de la economía, la riqueza, la cultura y el turismo en la ciudad. No solo conseguir un parador nacional, el primero tematizado en torno al vino.