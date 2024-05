El cartel más rompedor del Palencia Sonora

Aunque queda casi un mes todavía, Palencia ya bulle ante la cercanía de uno de los festivales de rock alternativo más importantes de España: el Palencia Sonora, que este año volverá a contar con un cartel de artistas espectacular.

El rock alternativo de Arde Bogotá y Shinova, junto al cantante y compositor Rodrigo Cuevas, serán protagonistas de la edición número 21 de este festival que sigue al alza, y que reunirá del 6 al 9 de junio a cuarenta artistas y grupos en diferentes espacios de la capital.

Siloé, Delaporte, Florent y yo, Baiuca y El columpio asesino son otros nombres del cartel de esta cita en la que confluirá buena parte de las tendencias y estilos musicales del momento, desde el tecno berlinés al punk feminista, el pop distendido e irreverente, los ritmos rumberos y el folk electrónico.

El Parque del Sotillo será el escenario principal de un cartel que abrirá el 6 de junio el burgalés Barry B, centrado en la composición de su primer álbum tras su debut con el EP Eternal Pink, a quien seguirán el quinteto madrileño Parquesvr y el grupo HOFE X 4.40, procedente de la escena underground del País Vasco y Navarra.

El 7 de junio llegarán las canciones pegadizas e irónicas del grupo Jordana B, capitaneado por la actriz y poeta hispanoargentina María Solá, y la mezcla de ritmos rumberos y tecno berlinés que caracteriza las canciones de Habla de mí en presente, banda formada en Berlín con su álbum inicial "Rumba del Nord".

La mezcla de estilos tendrá un claro exponente, ese mismo día, con la actuación del dúo Delameseta, formado por los vallisoletanos Lucía López y Santi Sierra, especialistas en aunar la tradición castellana con las bases electrónicas.

Más tarde tomará el relevo Chef Creador, conjunto salmantino que presentará No estoy bien (pero no pasa nada), un adelanto de su próximo álbum.

Entre otras actuaciones dentro de esa jornada figura las de Mike Fernández y Paco Fuster, del dúo barcelonés Tatuaje, con temas donde se dan la mano las guitarras con sintetizadores, cajas de ritmos y el autotune, y del dúo tecno Delaporte, han informado este miércoles fuentes de la organización.

Shinova (Ander Cabello y Gabriel de la Rosa) aterrizarán en Palencia con "El presente", su séptimo álbum, mientras que el trío madrileño Sexy Zebras despedirá la noche con "Jaleo".

Platos fuertes

Los platos fuertes del festival se darán cita el 8 de junio en el Parque del Sotillo con Florent y yo, nombre artístico de Florent Muñoz, guitarrista de Los Planetas, que seducirá al público con su álbum debut.

El mismo espacio acogerá el concierto del dúo de rock alternativo Cala Vento, que regresa al festival palentino, donde actuó en 2017, con "Casa Linda", un disco sobre la identidad y el hogar, mientras que Baiuca, seudónimo de Alejandro Guillán Castaño, dará rienda suelta al folclore gallego más actualizado.

La cantante angoleña Pongo, referente del kuduro, será la encargada de poner fin a la noche con su voz enérgica y sus ritmos afro-portugueses.