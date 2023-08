Casi 800 agentes velarán por la seguridad en el paso de la Vuelta a España por Valladolid

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha presidido una Junta Extraordinaria Local de Seguridad convocada con motivo de la celebración en Valladolid el próximo 5 de septiembre de la 10ª Etapa de la Vuelta Ciclista a España. En la reunión, a la que han asistido la subdelegada del Gobierno en Valladolid y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Alicia Villar y Raquel Alonso, respectivamente, se ha determinado el dispositivo que se desplegará durante esa jornada y la anterior, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los distintos servicios municipales implicados, para garantizar sin incidentes el desarrollo de este evento deportivo, así como para salvaguardar la integridad tanto de los corredores como del público asistente.

Dicho dispositivo contará con toda la plantilla de la Policía Municipal, compuesta por más de 400 agentes, que se responsabilizarán, entre otras tareas, de garantizar la fluidez del tráfico, la seguridad de los ciclistas y de los peatones o de dar respuesta a las emergencias y otras necesidades que puedan surgir en la ciudad, teniendo en cuenta que de forma paralela a 10ª Etapa de la Vuelta Ciclista a España se desarrollarán el 5 de septiembre las actividades contempladas en la programación de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que comenzará el primero de septiembre y se prolongará hasta el día 10 del mismo mes. Además, 200 voluntarios de la organización, Protección Civil y de la empresa Dornier colaborarán con la Policía Municipal con la posibilidad de que el número se incremente a 375 en el caso de que fuese necesario. También se sumarán 183 agentes de la Guardia Civil.

En lo que respecta al tráfico rodado, el dispositivo planificado ha sido diseñado de tal modo que todos los vecinos de Valladolid tengan la posibilidad de salir de su casa con su vehículo particular y también se ha facilitado el paso de peatones durante todo el recorrido.

Además, la Policía Local intervendrá en 45 cruces de tráfico y se utilizarán los 14 paneles informativos del Ayuntamiento para facilitar información puntual del ciudadano en todo momento.

Recorrido

Fuentes del Consistorio vallisoletano que el recorrido de la etapa ciclista, con salida en la Plaza del Poniente, discurrirá por Puente de Isabel la Católica, Avenida de Miguel Ángel Blanco, c/ de Joaquín Velasco Martín, Avenida Sánchez Arjona (N-601), c/ Padre José Acosta, c/ de las Mieses, c/ Padre José Acosta, Av. Mundial 82, Av. Del Real Valladolid, C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela, c/ del Padre Llanos, c/ de Hernando de Acuña, c/ del Profesor Adolfo Miaja de la Muela, c/ del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, c/ Padre José Acosta, Av. Sánchez Arjona, Paseo del Hospital Militar, Paseo de Zorrilla, Carretera de Rueda, c/ Miguel Delibes, c/ Cañada Real, CL-610, Carretera de Rueda, Pza. Castilla y León, Carretera de Rueda y Paseo de Zorrilla, para finalizar en la Plaza Zorrilla donde quedará establecida la meta.

El tráfico rodado se verá afectado tanto el mismo día de la celebración de la Etapa de la Vuelta Ciclista a España como el día anterior, el 4 de septiembre, de la siguiente manera:

Día 4 de septiembre

A las 10:00h, zona de Salida, corte de Paseo Isabel La Católica entre Pza. Poniente y c/ Encarnación, ambos sentidos. Dicho tramo permanecerá cortado al tráfico hasta el día 5 a las 19:30 horas aproximadamente.

A las 14:00 horas, zona de Meta, cortes de: Paseo Zorrilla y Pza. Zorrilla, entre Filipinos y Acera Recoletos. San Ildefonso, en ambos sentidos, entre Pza. Tenerías a Paseo Zorrilla. Ambos tramos permanecerán cortados al tráfico hasta el día 5 a las 21:30 horas, aproximadamente.

Día 5 de septiembre

A las 11:00h se procederá al corte total del circuito de la contrarreloj, así como de las calles confluentes al mismo, restableciéndose el tráfico, excepto en las zonas de salida y meta, a las 18:00h, aproximadamente.

Por otra parte, significar que la Policía Municipal ha coordinado con el resto de

Servicios de Emergencia las actuaciones necesarias para poder solventar aquellos problemas susceptibles de manifestarse en cualquier punto de la ciudad, y que todos los agentes de servicio se constituirán como un punto de información para los ciudadanos.

En los que respecta al servicio de transporte público, AUVASA, el lunes, 4 de septiembre, efectuará desvíos puntuales en el entorno de la Plaza del Poniente, Plaza Zorrilla y Paseo de Zorrilla, que afectarán a las líneas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 24, B1, B2, B3, B4, B5, R1.

Ya el martes, de 5:15h a 10:00h, se mantendrán esos desvíos puntuales en Plaza del Poniente, Plaza Zorrilla y Paseo de Zorrilla, que afectarán a las líneas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 24, 26, P1, P7.

A partir de las 10:00h se llevará a cabo un corte general, pero se establecerán lanzaderas a distintas zonas:

· Z 1: Covaresa y Feria de Valladolid.

· Z 7: Arturo Eyries y Feria de Valladolid.

· Z 8: Parquesol y Feria de Valladolid.

Las líneas no operativas desde las 10:00h hasta la apertura del circuito serán la 10 / 16 / 23 / H / R.

Al objeto de que los ciudadanos estén informados durante la jornada, por primera vez se facilitará información relativa al tráfico tanto en 42 mupis interactivos de la ciudad como en las pantallas interiores de los autobuses.