Siete carreteras secundarias de Castilla y León están cortadas por los incendios forestales

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó que, a estas horas, se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios siete carreteras en las provincias de León, Palencia y Zamora. Son todas vías secundarias y no hay ninguna de titularidad nacional.

De ellas, según la información consultada por la Agencia Ical, cuatro se encuentran en León como la LE-4212, entre Cariseda y Chano; la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera; la LE-5228, entre Bouzas y Corporales, y la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Posada de Valdeón.

El fuego también obliga a cerrar las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Laguna de Peces, y la ZA-104, entre esta última localidad zamorana y Ribadelago, ambas en la comarca de Sanabria, en Zamora, por el incendio de Porto, así como la P-217, entre Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo, por la afección del foco palentino del fuego de Barniedo de la Reina.