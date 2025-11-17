Castilla y León se compromete con los países más empobrecidos

El Gobierno regional se compromete un año más con los pa´ses más empobrecidos y lanza unuevas ayuda destinadas a proyectos de desarrollo y microproyectos en el exterior durante este año por un valor de 3,8 millones de euros, la mayoría de ellos (3,3) a proyectos de desarrollo y, el resto, a microproyectos.

El Boletín Oficial de la comunidad (bocyl) publica hoy la resolución de estas ayudas para cooperación internacional, con las que se ejecutarán 15 proyectos de desarrollo y 10 microproyectos en el exterior en 10 países empobrecidos que beneficiarán a casi 250.000 personas de la América Hispana como Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, y de África (Senegal, Mozambique, Burkina Faso, República Democrática del Congo y Guinea-Bisáu.

Mientras que los proyectos tienen una duración máxima de desarrollo de 2 años y una asignación que no supere los 300.000 euros, los microproyectos en el exterior se ejecutan en un máximo de un año y con una asignación que no supere los 63.750 euros, según informan desde la Consejería de la Presidencia,

"Queremos mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables en países empobrecidos, mediante el cumplimiento de los estándares reconocidos internacionalmente en relación con los Derechos Humanos", destaca el consejero Luis Miguel GonzálezGago, para quien ls personas de Castilla y León son solidarias y por ello la Junta "debe estar a la altura de esta solidaridad”.

Las ayudas se destinan a cubrir las necesidades que las poblaciones más vulnerables del mundo puedan tener de forma más acuciante.

Se trata, además, de actuar con una planificación a medio y largo plazo, pensando en la manera de impulsar buenas prácticas entre la población y de dotarles de la formación y las infraestructuras necesarias para que, en un futuro, los beneficiarios de las ayudas tengan todas las herramientas a su alcance para crear sociedades prósperas y autosuficientes.

Aunque cada proyecto tiene una lógica de planificación y ejecución propia, que responde a un contexto local muy específico, hay ciertos patrones comunes en las intervenciones.

La mayoría de los proyectos que se van a financiar tienen que ver con el acceso al agua potable y su saneamiento, que acapara el 44 por ciento de todos, seguido de la alimentación (36 por ciento) y la promoción de la salud,con un 8 por ciento. También hay proyectos destinados a la promoción de la educación o la vivienda.

"Todas las acciones se dirigirán a los colectivos más vulnerables de los territorios apoyados, con una atención especial a las mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, población desplazada, poblaciones campesinas y personas enfermas o dependientes”, explcia el consejero.

En lo que se refiere a las intervenciones dirigidas a garantizar el abastecimiento y saneamiento del agua, se han apoyado siete proyectos y 4 microproyectos en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Burkina Faso y Mozambique con tres líneas principales de trabajo.

En primer lugar, se fortalecerán los sistemas públicos de abastecimiento de agua y la mejora del acceso al agua potable con la construcción de pozos. Por otro lado, se instalarán sistemas de filtrado y se acondicionarán plantas potabilizadoras. Por último, se potenciarán los programas integrales de gestión del agua con medidas de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales.

Gracias a las intervenciones dirigidas a garantizar la alimentación se apoyarán diferentes iniciativas productivas de carácter agrario, centradas en la recuperación de suelos agrícolas y en la diversificación de la producción de la población indígena con alimentos que cumplan la pirámide nutricional, tal y como se va a hacer en Guatemala, Honduras, El Salvador y Senegal.

En relación con la educación, se han subvencionado dos intervenciones en Guinea Bissau y en República Democrática del Congo que se han concentrado, respectivamente, en la promoción de la educación desde un enfoque inclusivo en las comunidades más desfavorecidas y en garantizar el derecho a la educación básica y la formación profesional para las mujeres jóvenes.

Y en el terreno de la salud, las dos intervenciones financiadas en Guatemala y en Honduras se centrarán, respectivamente, en promover el desarrollo integral de la primera infancia con énfasis en la nutrición y en mejorar el acceso a la salud a personal afectadas por la violencia.

Por último, en el ámbito de la vivienda, se financiará un proyecto en Guatemala para contribuir a la soberanía y la gestión ambiental de varias comunidades, incentivando la participación ciudadana.

"Seguiremos uniendo esfuerzos con entidades sin ánimo de lucro y compartiendo los recursos públicos para avanzar, todos juntos, hacia un mundo más justo, próspero y equitativo”, finaliza González Gago.