Castilla y León estrecha lazos comerciales e industriales con el Estado alemán de Baviera

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha iniciado en Múnich acompañado del viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos martín Tobalina, y de responsables del área de internacionalización y captación de inversiones del ICECY, una visita económica y comercial con distintas entidades públicas y privadas del Estado Federal de Baviera, uno de los lander con mayor dinamismo económico de Alemania, con el objetivo de reforzar las exportaciones y atraer nuevas inversiones a Castilla y León.

La agenda de trabajo ha comenzado a primera hora de la mañana con una reunión con Volker Leinweber, director, y Lisa Zölch, responsable de Comercio Exterior de la Asociación Empresarial de Baviera (Vereinigung der Bayerischer Wirtschaft, VBW) equivalente a la representación de la patronal económica.

En la reunión se han tratado aspectos relativos a mecanismos de colaboración público-privada para promover la inversión y la innovación, también se ha hablado del modelo de diálogo social y concertación bávara, de las estrategias de adaptación del tejido empresarial a la transición energética y digital o de los servicios de apoyo a la internacionalización y cooperación interregional que ofrece a sus miembros y su papel en la política industrial e innovación del Estado de Baviera.

Posteriormente, el consejero ha mantenido un encuentro con Christoph Angerbauer, miembro del Consejo y director del Departamento de Internacional, Industria, Innovación y Emprendimiento de la BIHK, equivalente al Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Baviera. El Bayerischer Industrie-und Handelskammertag (BIHK) es la organización que engloba a las nueve Cámaras de Industria y Comercio, que representa a alrededor de un millón de empresas de todos los tamaños y sectores.

En la reunión se han conocido las iniciativas de formación y cualificación profesional a través del sistema dual de aprendizaje, y el asesoramiento a empresas extranjeras interesadas en implantarse en Baviera, incluyendo normativa, trámites, incentivos y oportunidades de colaboración con socios locales. Asimismo, se han abordado aspectos como el impulso a la innovación y la digitalización en el marco de ‘Industria 4.0.’ y la coordinación de misiones comerciales, ferias y encuentros empresariales.

Posteriormente, el consejero ha mantenido un encuentro institucional con el el ministro de Asuntos Europeos e Internacionales Eric Beißwenger, que se ha centrado especialmente en los cambios en la gobernanza europea para sectores como la defensa o la seguridad. Asimismo, la delegación de la Junta de Castilla y León ha tenido una reunión de trabajo en el Ministerio de Economía, Desarrollo Regional y Energía de Baviera con Gudrun Weidmann, directora Ministerial y del Departamento de Internacionalización y Política Local, según informan fuentes de la Junta.

En este encuentro se ha trabajado sobre sus instrumentos de apoyo a la localización de inversiones y las medidas de acompañamiento a empresas extranjeras; ecosistemas de innovación y clústeres industriales para la cooperación entre el sector público, privado y académico; digitalización industrial (Industria 4.0); programas de sostenibilidad y transición energética dirigidos a empresas manufactureras, así como las alianzas internacionales y proyectos de cooperación interregional de Baviera.

El último encuentro institucional ha sido con Angelika Niebler, presidenta, y Michael Hinterdobler, secretario general del Consejo Económico de Baviera- Asociación Bávara para el fomento de la economía y apoyo a los empresarios, (Wirtschaftsbeirat der Union - Wirtschaftsförderung Bayern / Unternehmensförderung, WBU) equivalente al Consejo Económico y Social.

Durante la reunión se han tratado distintos programas de atracción de inversión extranjera; instrumentos de apoyo financiero y técnico disponibles para empresas en fase de implantación o expansión; la planificación de parques industriales y tecnológicos; criterios de sostenibilidad y digitalización que guían la selección de proyectos estratégicos en Baviera; y mecanismos de cooperación transregional o internacional que facilitan el intercambio de experiencias y el establecimiento de redes empresariales.

Asimismo, la jornada ha contado con encuentros empresariales, primero con la empresa Quantum Capital, inversor privado especializado en la adquisición y transformación de empresas industriales con potencial de desarrollo, y finalmente con una visita a las instalaciones de la empresa del sector biotecnológico Wacker.

La agenda de trabajo continúa mañana martes con acciones específicas con inversores alemanes.

Alemania, sexto cliente de Castilla y León

Las relaciones comerciales de Castilla y León con Alemania han sido muy intensas y favorables, mostrando una evolución muy positiva en los últimos años. Las ventas de la Comunidad a este país se han incrementado el 60,5 por ciento en los últimos cinco años, cerrando el año 2024 con 1.212 millones de euros.

Alemania se sitúa como el sexto destino de las ventas regionales. Asimismo, se posiciona como segundo proveedor para Castilla y León por detrás de Francia. Las importaciones muestran una tendencia creciente en los últimos años, aumentando un 26 %.

Casi la mitad de las exportaciones de Castilla y León a este mercado se corresponden con el sector de la automoción, que se incrementan casi un 70 % en los últimos cinco años debido a las fuertes exportaciones realizadas de neumáticos, componentes de vehículos y coches.

El segundo sector en importancia es el agroalimentario con un crecimiento del 38 por ciento en los cinco últimos años. El sector de maquinaria y bienes de equipo se sitúa en tercera posición, con un crecimiento del 304 por ciento alcanzando en 2024 un valor de 124 millones de euros, el 10 por ciento de la exportación de la Comunidad a este país. Le siguen en cuarta posición el sector de productos metálicos con un crecimiento del 7,7 por ciento, y en quinto lugar el sector químico-farmacéutico, con crecimiento del 4,1 por ciento en el periodo 2020-2024.

Además, Castilla y León batió el récord de exportaciones en 2024 con más de 21.212 millones de euros un, 14,7 % más, con una balanza comercial positiva y una tasa de cobertura del 131 %.

Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECYL, ha aumentado en un 130 % el gasto en promoción internacional de empresas y productos, que ha pasado de los 2,66 millones en 2022, hasta los 6,14 millones en 2024

Por otra parte, en 2024, el número de empresas de Castilla y León que exportaron a Alemania fue de 672, de las que un 61 % lo hacen de forma regular (411 empresas), cifra que se ha incrementado en cinco puntos en 2024.

Más de la mitad de estas empresas exportadoras regulares se enmarcan en el sector de productos industriales y de tecnología; un 62 % de los exportadores totales lo hacen en este sector. El resto de las empresas exportadoras regulares se reparte entre los sectores de productos agroalimentarios (27 %) y bebidas (20 %).