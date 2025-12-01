La Diputación de Zamora presenta los vinos de la futura DO Sierra de la Culebra

La Diputación de Zamora y la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra presentaron los vinos de la futura Denominación de Origen (DO) Sierra de la Culebra. El acto reunió a los miembros de la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra, organización que promueve la Denominación de Origen homónima, con numeroso público especializado en enología, restauración y hostelería, además de representantes de organismos oficiales.

“Hoy damos un paso importante para situar a la Sierra de la Culebra donde merece estar en el mapa vitivinícola de España. Estos vinos tienen historia, identidad y representan la forma de trabajar de generaciones enteras de familias que han cuidado estas viñas centenarias”, expuso Javier Faúndez, al tiempo que subrayó el apoyo de la Diputación: “La Institución Provincial está colaborando estrechamente con la Asociación de Viñas y Vinos de la Sierra de la Culebra y sufragando los estudios técnicos necesarios para completar la documentación de la futura Denominación de Origen. Nuestro objetivo es agilizar al máximo el proceso y dotarlo de todas las garantías.”

Del mismo modo, añadió que “este proyecto demuestra cómo desde lo local se puede generar desarrollo, empleo y oportunidades. Los bodegueros de la Sierra de la Culebra no solo elaboran vinos de calidad, sino que también contribuyen a fijar población y a dar futuro a nuestros pueblos.”

Las bodegas de la Asociación ofrecieron una cata dirigida de sus vinos, caracterizados por la longevidad de sus viñas: el 97% tiene más de 50 años y el 62% supera los 80 años. Las variedades mayoritarias, que representan el 98% del viñedo, son Tempranillo, Mencía, Palomino, Garnacha, Bruñal y Doña Blanca.

Características e historia de los Vinos de la Sierra de la Culebra

La Asociación de Vinos y Viñas de la Sierra de la Culebra está integrada por ocho pequeños bodegueros que elaboran vinos de calidad en este entorno natural singular. Su producción se basa en uvas procedentes de pequeños viñedos tradicionales, y el colectivo trabaja, además, en la recuperación de antiguas superficies vitícolas con el objetivo de generar riqueza, empleo y dinamismo económico en el medio rural.

Vinos de la Sierra de la Culebra agrupa los vinos producidos en el área de influencia de la Sierra de la Culebra (Zamora), justo en la frontera con Portugal, e incluye parcialmente las comarcas de Sanabria,La Carballeda, Aliste, Tábara y Alba.

Las actividades de cultivo de la vid y de elaboración de vinos han existido en la zona desde tiempos remotos. Tradicionalmente, cada familia poseía su propio viñedo, plantado por sus ancestros, cuidado con dedicación y transmitido de generación en generación. Esta herencia es la base del proyecto actual.

En 2008 se instalaron las primeras bodegas dedicadas a la comercialización. Todos los productores siguen una filosofía común: hacer vinos que reflejen la tierra, trasladando al vino el saber atesorado a lo largo de generaciones.

Fruto de las características climatológicas y edafológicas particulares de la Sierra de la Culebra, los vinos son minerales, frescos y aromáticos, con un paso por boca suave y elegante. Se comercializan blancos, blancos con barrica, rosados, tintos jóvenes y envejecidos.

Es importante señalar que, debido a que estos viñedos fueron plantados cuando no existían medios mecánicos de laboreo, el marco de plantación suele ser estrecho y, en muchos casos, no permite maquinaria agrícola. Esto implica que buena parte de los trabajos de cuidado de la viña se realiza de forma manual.

Reserva de la Biosfera Transfronteriza

Buena parte del área de producción, junto con la zona de Tras-os-Montes en Portugal, está declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica.

Esta distinción reconoce el compromiso de bodegas y productores con la preservación de su herencia biológica y cultural, al tiempo que pone en valor las acciones de desarrollo sostenible impulsadas en el territorio.