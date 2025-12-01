Segovia se posiciona como referente nacional para nómadas digitales con la llegada de la plataforma NomadIA.digital

El edificio CIDE ha acogido la presentación en Segovia de NomadIA.digital, la plataforma que articula la Red de Destinos de Nómadas Digitales en España y que ayuda a cada territorio a construir su propuesta de valor única. Se trata de un proyecto de alcance nacional que convierte a Segovia en punto de encuentro para profesionales del trabajo en remoto y en motor de una red que permitirá a otros territorios definir y comunicar aquello que les hace únicos y atractivos para el talento global.

Durante su intervención, el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha subrayado la relevancia de la iniciativa y su contribución al nuevo modelo de desarrollo de la ciudad. “La llegada de NomadIA.digital refuerza nuestro compromiso con un modelo de desarrollo que apuesta por las personas, por la innovación y por la sostenibilidad. Vivimos en un tiempo en el que el trabajo ya no está atado a un lugar fijo. Cada vez más profesionales buscan destinos que les permitan equilibrar productividad, bienestar y conexión con su entorno, y en Segovia estamos preparados para acogerlos”.

El CIDE, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, será el centro de esta plataforma en Segovia. Desde sus instalaciones se coordinarán iniciativas, programas de formación, encuentros profesionales, investigaciones y herramientas digitales que contribuirán a situar a España a la vanguardia del trabajo remoto y del turismo de talento.

El alcalde ha destacado que propuestas como NomadIA.digital “dan contenido, actividad y sentido al CIDE”, poniendo este espacio al servicio del talento, del emprendimiento y del desarrollo económico. “Con la presentación de NomadIA.digital damos un paso importante para llenar de vida este espacio y conectarlo con el ecosistema de innovación que estamos construyendo”.

Una estrategia alineada con “Segovia Sí”

Con la presentación de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Segovia refuerza el posicionamiento de la ciudad como enclave estratégico para profesionales y proyectos ligados al trabajo en remoto y a la economía digital, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con la transformación digital, la atracción de talento, y la construcción de un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible.

Este enfoque complementa la actividad turística tradicional y favorece retornos sostenibles en términos sociales, culturales y económicos. Además, esta iniciativa busca estimular la participación del tejido empresarial y social local, creando nuevas oportunidades para empresas, servicios y agentes del territorio.

NomadIA.digital está enmarcada en la estrategia Segovia Sí, orientada a impulsar la innovación a través de un modelo de desarrollo urbano basado en la competitividad, la diversificación y la creación de oportunidades tanto para la ciudadanía como para el entorno empresarial. Su objetivo es favorecer la llegada de profesionales digitales que desarrollen su actividad desde Segovia, contribuyendo a la diversificación económica y al fortalecimiento de nuevas comunidades profesionales.

La presentación ha contado con la asistencia de la concejala de Turismo, Innovación y Digitalización y Promoción económica, May Escobar, el cofundador de NomadIA, José Almansa y el consejero de esta empresa, José Carlos Díez.