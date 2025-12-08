Castilla y León, la que más juega de España, con 121,28 euros por vecino, busca su "Gordo" número 25

Castilla y León es un año más la comunidad con más lotería consignada por habitante de España para el tradicional sorteo de Navidad del próximo lunes 22 de diciembre, dentro de dos semanas, con 121,28 euros de media y Soria a la cabeza con 285 euros, que busca festejar su premio "Gordo" número veinticinco desde 1812, diez en este siglo, el último en 2023.

Este 2025, hasta el motivo que ilustra cada décimo del sorteo de Navidad remite a Castilla y León, ya que la pintura escogida es La Natividad de la Virgen, del pintor madrileño Juan García de Miranda (1677-1749), un óleo sobre lienzo depositado en el Museo de Salamanca, que representa el nacimiento de la Virgen María.

En 2024, el Gordo pasó de largo en Castilla y León, que tuvo que conformarse con los 157,5 millones que dejó el segundo premio en Valladolid y los 21 de un cuarto que llevaron dos feligresas de la parroquia de Ayllón, en Segovia, desde Madrid.

De nuevo Castilla y León es la que más juega por habitante en el sorteo de Navidad con esos 121,28 euros de media, frente a los 76,08 de media nacional, con datos de lotería consignada, ya que hasta el mismo 22 de diciembre, poco antes del Sorteo, no se sabrá el dato de las ventas reales.

La segunda comunidad con más lotería consignada por habitante es de nuevo también Asturias, con 119,67 euros, seguida de los 113,96 de La Rioja; y en la que más lotería se ha consignado es Madrid con más de 596,45 millones, seguida de los 552 de Andalucía, 458.44 de Cataluña y 452,8 de la Comunidad Valenciana.

115,81 euros de gasto por habitante de media en el 2024

Lo que si se conocen son los datos cerrados del sorteo del 2024, en el que cada castellanoleonés dedicó una media de 115,81 euros a Lotería de Navidad, a la cabeza nacional, frente a los 111,35 de 2023, con 275,64 millones en total, el 4,34 por ciento más que al año anterior.

Para este 2025, además de Soria, otras tres provincias de Castilla y León figuran a la cabeza de lotería por habitante consignada: Palencia con 149,4 euros; Burgos con 142,88 y Segovia con 136,31.

Le siguen Teruel, con 131,48 euros por habitante y Huesca, con 1295,90.

Las menores consignaciones por habitantes las anotan también un sorteo de Navidad más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con 19,10 y 17,32 euros en cada caso; y Las Palmas con 39,55, Islas Baleares con 42,94 y Huelva con 43,24 euros.

En Castilla y León, la consignación está por encima de la media nacional de esos 76,08 euros, en todas las provincias, con además de las citadas, 114,98 euros por habitante en Ávila, 113,79 en León, 110,49 en Zamora, 94,18 en Valladolid y 93,98 en Salamanca.

Más de 2.000 millones en premios mayores en lo que va de siglo

En lo que va de siglo, el sorteo de Navidad ha dejado en Castilla y León más de 2.000 millones de euros en premios mayores, 178 millones en el 2024; los 9,5 millones del 2023; menos de veinte en el sorteo de 2021, con 22 en el 2020, 125 en 2019; y 49 en el de 2018, en el que el "Gordo" cayó por primera vez en las provincias de Zamora y Ávila que rompieron un gafe tras 206 años.

La suerte ha sido desigual en lo que va de siglo, con esos 125 millones, sólo en los premios mayores, y los 80 del Gordo en Salamanca en el sorteo del 2019, 49 en el 2018, mientras que prácticamente pasó de largo en el 2017, con unos tres millones; que en el 2016 se elevaron a 13,5, con 2,6 millones el año anterior.

El año más cicatero en este siglo: el 2007 con 2,5 millones

El año más cicatero en lo que va siglo fue 2007, con aproximadamente 2,5 millones, y en 2023 fueron los referidos 9,5 millones; en 2014 tocaron 15 millones, 33 en el 2013, 250 millones en 2012, 27 en 2011, 70 en 2010 o 110 millones en 2008.

En 2020, el Gordo recaló con voz propia en la Comunidad, con 6,4 millones, de ellos 5,6 en Boñar, en León, localidad en la que ya había caído en 2014 y 1988, y con otros dos décimos en Zamora y Salamanca.

46.500 millones de pesetas (280 de euros) en el 2000 en Segovia

Como curiosidad, en el 2000 el Gordo dejó 46.500 millones de las antiguas pesetas en la capital segoviana, unos 280 millones de euros, ya que se vendió íntegro en la administración dos de esa ciudad; en 2001 el sorteo dejó 7.300 millones de pesetas, unos 44 millones de euros; y el primero en euros, el de 2002, regó la comunidad con 205 millones.

Siete Gordos en Valladolid y León

El primer premio del Sorteo de Navidad, el "Gordo", nombre que recibe desde 1892, ha recalado siete veces en León, la última en 2022 en el pueblo berciano de Columbrianos, de poco más de 1.200 vecinos, y además del citado de 2020 de Boñar, pasó en 2014 también por esa localidad, en el 2012 recaló La Robla, y con anterioridad en la capital leonesa en 1998, de nuevo en Boñar en 1988 y en el 2018 de nuevo en la capital.

Otros siete "Gordos" anota Valladolid, con el último, el del 2023, que recaló en la capital -donde ha tocado en seis ocasiones desde 1821-, además de en las localidades de Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Portillo.

En 2022 tocó también en Arroyo de la Encomienda -como en 2023 en la administración de La Rana de Oro del centro comercial Río Shopping- con un décimo suelto en la capital vallisoletana, donde el primer premio sonrió ya en 2018, 2012, 1984 y en 1821; y en 2013 dos series del Gordo viajaron desde Mondragón a Valladolid y en 2012 recaló en la localidad de Olmedo.

Seis primeros en Burgos, Palencia y Soria

Ha tocado seis veces en Burgos -cuatro en la capital en 1862, 1894, 1963 y 2018- y una en Medina de Pomar, en 1974, con otro pellizco en 2012 en Aranda de Duero-.

El Gordo ha visitado también seis años Palencia, la última en el 2023 en Becerril de Campos; en 2013 en la capital y 2010 en Saldaña, a las que se suman los primeros premios de 1892 y 1986 en la capital palentina, y en 1963 en Venta de Baños.

Soria también suma seis gordos, también con un pellizco en 2023 en Almazán; y en 2022 toco de forma testimonial en la capital; mientras que en el 2006 ese primer premio viajó ya a Almazán, y en la capital soriana en 2008 y 2018; y en 2012 en El Burgo de Osma.

También la provincia segoviana está entre las más agraciadas, con cinco primeros premios, en la capital en el 2000, 2002 y 2018; en Cantalejo en 1992 y en Fuentepelayo en el 2012.

Salamanca se estrenó en el "Gordo" en 2012 y Ávila y Zamora en 2018

En cuanto a Salamanca, provincia que no se estrenó en la suerte del primer premio hasta el 2012 y en forma de un décimo vendido por máquina, de nuevo la suerte vía décimo instantáneo dejo un goteo de décimos premiados en 2018 en la capital, Béjar, Cabrillas, Calvarrasa de Abajo y Cepeda, y ya de forma rotunda sintió el gordo en 2019 con 80 millones de euros; con un sólo décimo en el 2020 y sendos en la capital y Guijuelo en el 2023.

Y no fue hasta hace cinco años, en 2018, cuando Zamora y Ávila estrenaron el casillero del "Gordo", la primera en la capital y las localidades de Quiruelas de Vidriales y Puebla de Sanabria, y la segunda en la localidad de El Barraco.

Zamora repitió hace dos años, en el 2020, con un sólo décimo y 400.000 euros, y de nuevo otro décimo en la capital en 2023; y en Ávila en 2022 en Hoyo de Pinares, con otro décimo y 1,6 millones también en 2023 en el pequeño municipio de Poyales del Hoyo.