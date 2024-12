Un centenar de personas participa en Tábara (Zamora) en la concentración en Defensa de la Sanidad Pública

Un centenar de personas participó hoy en la concentración convocada cada sábado, desde hace tres años, por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de la Comarca de Tábara (Zamora).

Los manifestantes, que recorrieron las calles aledañas a la Plaza Mayor, en donde se celebra el mercadillo de cada sábado, mostraron pancartas en las que se podía leer ‘Zona Básica de Salud de Tábara. Por una Sanidad pública digna. Consultas rurales sin cita previa’, ‘Pozuelo quiere una sanidad digna’, ‘Faramontanos, por la Sanidad’ y ‘Tábara. Soluciones a la Sanidad, ya’.

Durante el recorrido, los participantes, acompañados por la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, gritaron consignas como ‘Así, así, ni un paso atrás contra las reformas de la Sanidad’, ‘En listas de espera, hasta que me muera’ y ‘Consultorios rurales, sin profesionales’.

“Siempre que pueda voy a estar acompañando a estos vecinos absolutamente admirables, perseverantes, que defienden con uñas y dientes lo que no hace la Consejería de Sanidad. Llevan tres años saliendo cada sábado por la mañana a reivindicar lo justo, que es una garantía de prestación de servicio en condiciones de

“Lo que demuestran desde hace tres años es que tienen más dignidad que toda la Consejería de Sanidad junta. Lo que es inexplicable es que después de tres años saliendo cada sábado, el consejero de sanidad no les haya atendido y que la gestión de la Consejería de Sanidad dé la espalda a nuestros municipios, a la prestación de la Atención Primaria en el medio rural, sino también a las personas”, criticó.

Ana Sánchez recordó que la Zona Básica de Salud de Tábara, a la que corresponden nueve médicos, dispone de siete en la actualidad pero, “a la vuelta de las navidades, se jubilarán dos, es decir, se van a quedar casi con la mitad”, según advirtió.

“La Consejería de Sanidad sigue vendiendo humo. No hace tanto, aprobaban la Ley de Blindaje de Servicios Públicos y decían garantizar las frecuencias. Mentira. Se están incumpliendo. Lo único que se cumple en los consultorios rurales es el cartelito de ‘vuelva usted mañana, no está el médico’. No se está cumpliendo con las frecuencias”, insistió.

“Si no hay médicos, da igual que haya consultorios porque están cerrados. Por tanto, lo que queremos hoy es ponerle voz, acompañarles una vez más, denunciar el deterioro inexplicable de la Atención Primaria, la deriva creciente de pruebas diagnósticas a la privada, con más de 2.000 en Zamora”, enumeró.

“Negocio con las listas”

En este contexto, la secretaria de Organización del PSOECyL aseguró que están “desbocadas” las listas de espera. “Alguien está haciendo negocio con las listas de espera y, con respecto a la madre del cordero de la Sanidad, que es la falta de previsión de las plazas de difícil cobertura, el Partido Popular anda tarde y mal”, indicó.

“Ahora nos hablan de incentivos económicos, que los socialistas venimos demandando hace muchos años. En el mes de mayo, propusimos un plan dotado con 80 millones de euros pero no solo son incentivos económicos, sino personales y de tiempo. La falta de planificación del PP en la Sanidad es clamorosa y solo lleva a pensar que es una decisión absolutamente deliberada”, considero.

Asimismo, recalcó que en la década de 2010 hasta 2020, se han “recortado” 4.000 millones de euros a la Sanidad pública, 2.400 de ellos, en personal.

Ana Sánchez comentó que el próximo jueves, se llevará al Consejo de Gobierno la “prórroga” de los Presupuestos porque “, aunque le cueste asumirlo, está en minoría” el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León. “Van cargados de soberbia. Esa prórroga supone que no van a hacer inversiones este año en materia de Sanidad. Y esto solo puede venir a perpetuar la decadencia de la situación”, aseguró.

“Hoy hay que aprovechar para apoyar a esta sociedad civil, octogenaria, de niños, que e salen a defender la Sanidad pública, haga frío, haga calor, inasequibles al desaliento. Apoyaremos a quienes sujetan la Sanidad pública, que son los profesionales sanitarios, la sociedad civil y, el próximo mes de febrero, apoyaremos esa movilización que va a protagonizar el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública”, anunció.

Monte la Reina

Por otra parte, respecto a las críticas vertidas por Alberto Castro, procurador del PP por Zamora en las Cortes de Castilla y León, sobre la “inacción” del Gobierno de España en cuanto al proyecto de ubicar una unidad del Ejército de Tierra en los terrenos del antiguo campamento militar de Monte la Reina, en el término municipal de Toro, Ana Sánchez calificó de “enternecedora” su respuesta. “Me alegro de haber puesto a trabajar a Alberto Castro. Me ha parecido enternecedor a su respuesta y le deseo feliz Navidad . Creo que, con esto, se lo he dicho todo”, ironizó.