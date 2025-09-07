Choque brutal en Basconcillos del Tozo (Burgos) deja tres heridos y dos atrapados entre los vehículos

Un grave accidente de tráfico sacudió la noche del pasado fin de semana en la provincia de Burgos, concretamente en el kilómetro 52 de la carretera N-627, en el cruce con la vía BU-V-6229, dentro del término municipal de Basconcillos del Tozo. El siniestro, que involucró a dos turismos, dejó tres personas heridas, dos de ellas inicialmente atrapadas en el interior de uno de los vehículos.

La alerta fue recibida por la sala de operaciones del 112 Castilla y León a las 23:31 horas, activando de inmediato un amplio operativo de emergencia. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Burgos, personal sanitario del centro de salud de Villadiego, una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

La intervención coordinada permitió una rápida evaluación de la situación. Aunque en un primer momento se temía por el atrapamiento de los ocupantes, los bomberos determinaron que no fue necesario realizar un rescate técnico. El equipo médico de Sacyl atendió a los tres heridos en el lugar y ordenó su traslado al hospital de Burgos para una valoración más exhaustiva.

La actuación eficaz de los servicios de emergencia fue clave para minimizar riesgos y garantizar una atención inmediata a las víctimas.

Por ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre la dinámica del accidente ni sobre el estado exacto de los heridos. La identidad de las víctimas permanece bajo reserva, y la investigación sigue abierta para esclarecer las causas del choque.