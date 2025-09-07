Roba siete tabletas de chocolate, lo sueltan… y al día siguiente lo cazan robando una furgoneta

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido en dos ocasiones, en menos de 48 horas, a un mismo individuo por dos presuntos delitos de robo cometidos en distintos puntos de la ciudad. La secuencia de hechos ha generado sorpresa entre los agentes, que lograron identificar y capturar al sospechoso gracias a la colaboración ciudadana y la intervención de personal de seguridad privada.

El primer incidente se produjo en un supermercado del barrio de Las Delicias, donde el hombre fue interceptado por un vigilante de seguridad tras intentar sustraer siete tabletas de chocolate ocultas bajo su chaqueta. La Policía procedió a su detención por un delito leve de hurto, aunque fue puesto en libertad tras declarar ante la autoridad judicial.

Apenas un día después, la Policía recibió una denuncia por el robo en una furgoneta estacionada en la calle Pelícano. El vehículo presentaba daños en la manilla y el cristal lateral, signos evidentes de forzamiento. Las investigaciones permitieron vincular al mismo individuo con este segundo delito.

Los agentes emitieron una requisitoria de busca y captura, que culminó con su detención en la calle Alonso Pesquera. El procedimiento policial combinó la denuncia ciudadana, la intervención del personal de seguridad y una investigación meticulosa que conectó ambos sucesos.

Tras pasar nuevamente a disposición judicial, el hombre fue liberado por segunda vez, sin que se hayan comunicado medidas cautelares ni detalles sobre posibles imputaciones adicionales. Tampoco se ha informado sobre la existencia de otros implicados en los hechos.