Más de 20.000 ciudadanos han utilizado ya el servicio de asesoramiento tecnológico gratuito de la Junta

La Junta de Castilla y León ha atendido ya a más de 20.000 ciudadanos a través de su servicio de asesoramiento tecnológico gratuito, un recurso que se consolida como un apoyo esencial para resolver dudas digitales de manera sencilla, cercana y eficaz.

Este servicio, gestionado por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital dentro de CyL Digital, refleja el firme compromiso de la Junta con la atención y el servicio público y la reducción de la brecha digital, facilitando que cualquier persona, con independencia de su edad, lugar de residencia o nivel de conocimiento tecnológico, pueda desenvolverse con seguridad y confianza en el uso de las nuevas tecnologías.

Con un total de 15.225 atenciones presenciales y 4.885 en remoto, el servicio ha experimentado un notable crecimiento gracias a la incorporación, desde finales de 2023, de la modalidad a distancia mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y WhatsApp, que permite a cualquier persona de Castilla y León acceder de forma rápida y sencilla a este recurso.

Seguridad y configuración, las consultas más demandadas

El asesoramiento en seguridad digital lidera las demandas con un total de 6.412 consultas (31,88%), abordando temas como protección de dispositivos, privacidad, antivirus, copias de seguridad y gestores de contraseñas.

Le siguen: el uso de aplicaciones habituales (WhatsApp, correo electrónico, videollamadas, redes sociales) con 5.294 consultas (26,33%); la configuración y uso del ordenador con 5.247 atenciones (26,09%); y los trámites online (certificados digitales, DNIe, cl@ve, citas médicas, banca online) con 2.203 consultas (10,95%).

Asimismo, la red de nueve espacios CyL Digital distribuidos en todas las provincias mantiene su atención presencial para quienes prefieran acudir en persona. Toda la información de ubicaciones está disponible en la web Espacios CyL Digital

Con este servicio, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso de garantizar que la ciudadanía y el tejido empresarial de la Comunidad cuenten con el conocimiento y apoyo necesarios para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías, contribuyendo así a una transformación digital inclusiva, segura y eficaz.