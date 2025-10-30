Cónclave sindical contra el Gobierno en Valladolid para reclamar mejoras laborales para el funcionariado

El Área Pública de CCOO, CSIF y UGT Servicios Públicos celebraron hoy concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en toda España, para exigir “unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para más de 180.000 empleados públicos en Castilla y León”.

Asimismo, reclamaron “la necesaria y pendiente reclasificación profesional que el gobierno viene demorando más de 10 años, una reclasificación que ajuste las titulaciones académicas con las categorías profesionales y entre otras se reclasifiquen los técnicos que están infracualificados profesionalmente", como recoge Ical.

Esta movilización responde, según los sindicatos convocantes, “a la urgente necesidad de defender el Estado del Bienestar, amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos”.

Y es que, según aducen, el deterioro de lo público “está provocando situaciones indeseables que se traducen en una mayor respuesta social, tal y como ocurre con la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, así como en el resto de los sectores estratégicos”.

Para UGT, CCOO y CSIF, así se refleja en la “indignación social ante los fallos sanitarios, el deterioro de las aulas, las catástrofes naturales, los incendios o las dificultades en el acceso a los trámites administrativos” ya que “la respuesta de la sociedad es el mejor termómetro para valorar la calidad y la satisfacción con lo público”.

De hecho, los tres sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación, lo que se traduce en el “malestar” por parte del conjunto de los usuarios. Por eso exigen a las administraciones públicas y sus sectores públicos que realicen “cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos con el fin de revertir lo perdido en las dos últimas décadas”.

Al respecto, exigen la reapertura inmediata de la mesa de negociación para garantizar los incrementos salariales, un aumento y mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo de los miles de empleadas y empleados públicos de castilla y León.

CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO quieren recuperar y estabilizar el empleo público, dignificándolo, garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo, con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones de nuestro país.

Para conseguirlo, advierten, “no basta con parches o con políticas cortoplacistas. Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos”.

Y es que las tres organizaciones sindicales ya han anunciado que, de no ser atendidas sus demandas, continuarán con el proceso de movilización puesto en marcha, que ha comenzado con las concentraciones celebradas hoy y que, además, se intensificarán en las próximas semanas si no existe voluntad de negociación.

De hecho, ya han avisado que no descartan ninguna acción o medida de presión, incluida la huelga general: “El futuro de lo público y del Estado del Bienestar están en juego”. Por eso, invitan al conjunto de la ciudadanía a sumarse a las movilizaciones “y defender los servicios públicos”.