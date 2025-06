Conexión Valladolid: El festival de música que pondrá patas arriba la ciudad este fin de semana

Cuenta atrás para que arranque en el "Pingüino Arena" de Valladolid uno de los eventos más esperados por los jóvenes en todo el año: el Festival Conexión Valladolid, cuya séptima edición se celebrará este fin de semana con el objetivo de conectar la música con el patrimonio o la gastronomía de la capital del Pisuerga.

Diez mil personas podrán disfrutar de este evento cultural en el que prima la calidad sobre la cantidad, en palabras de su director, Álvaro Vidal, en el que se brindará a los asistentes una propuesta “súper ecléctica”, que busca conectar todo tipo de públicos y estilos, desde electrónica a pop, rock o indie.

“Queremos ofrecer calidad humana, que la gente esté segura y que desconecte para conectar con la música, que se olvide de sus problemas y sea un fin de semana de felicidad extrema”, apuntaba Vidal en l apresentación, antes de subrayar que “la música es un bálsamo, es el lenguaje universal”.

La convocatoria arrancará el jueves con una jornada previa de “pulsereo”, que permitirá evitar colas durante las jornadas siguientes, organizada en colaboración con la Fundación Eusebio Sacristán. Ese día actuarán el Grupo Sinestesia y el dj Mr. Kitos, y la jornada dará paso a una edición cargada de aniversarios. En ese sentido, el director del festival recordó que se cumplen diez años desde la creación de la marca Conexión Valladolid, mientras que la promotora (Pasión Eventos) cumple veinte años y “muchos artistas vendrán a Valladolid a soplar velas”. Así, Albertucho y Bebe celebrarán sus 20 años en activo, y Elefantes su 30 aniversario, además de contar con las únicas paradas en la región de importantes giras como es el caso de Melon Diesel o del rapero argentino Trueno.

Otros de los nombres de primer nivel del cartel de este año son, para el viernes, Shinova, Mala Rodríguez, Cristian Varela, Alcalá Norte, Carlos Ares y Javi Reina, y, para el sábado, Mikel Izal, Ultraligera, Delaporte, 84, Antílopez, Merino, Villanueva y Richi Risco. Un cartel que fusiona lo más destacado del panorama musical actual a la vez que apoya a las bandas locales y emergentes con la iniciativa #conlosnuestros, que permitirá al público disfrutar de Marsella, Bravo Maldonado, Velayos, Mairena y Maref en la jornada del viernes.

Además, el sábado se abrirá por la mañana con actividades infantiles desde el mediodía en el escenario NEC, incluyendo un DJ set de talentos infantiles, Who Is In Da House, y el karaoke familiar, The Real Karaoke. El domingo volverá a ser la sesión Super Cristongo XXL, la reconocida fiesta de disfraces musical llena de sorpresas y diversión, la que pondrá el broche a los tres días de música en Pingüinos Arena.

Serán tres días de música repartidos en cuatro escenarios (paSión 20 Aniversario, Vibra Mahou, NEC y One Night Only Boiler Room), donde primará “la calidad de la música, la conexión entre el público y los artistas, y el bienestar y disfrute del asistente”.

Se volverá a contar con un formato Twin en los escenarios principales, con el fin de evitar esperas entre conciertos, baños deluxe, siempre atendidos y puntos de agua potable. Además, se mantendrá la iniciativa llevada a cabo el año pasado creando espacios para las familias y más pequeños.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, acompañaron a Vidal en la presentación de esta séptima edición de un festival “con suficiente solera y fijeza para que cada vez nos sintamos más orgullosos en la ciudad”, en palabras del regidor.

En sus declaraciones, recogidas por Ical, Carnero ha aplaudido el “trabajo, esfuerzo y dedicación” de los organizadores por “mantener vivo un festival de estas características, que ya tiene un público consolidado, y que lo convierte en un evento significado dentro del conjunto de eventos que se organizan en la ciudad”.