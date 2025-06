El conflicto de la eliminación de líneas AVE se hace viral en las redes sociales

El capricho del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la maniobra de Renfe para volver a perjudicar a Castilla y León, no está dejando indiferente a nadie. El conflicto se ha hecho viral en las redes sociales y son muchos los famosos los que se han posicionado a favor de que se mantenga la parada en Sanabria.

Actores, deportistas, escritores, presentadores y colaboradores de televisión y prensa rosa son algunas de las caras conocidas a nivel nacional que han publicado en Instagram, Facebook, TikTok o X videos cortos o mensajes de respaldo a las pretensiones de esa comarca zamorana de recuperar sus trenes.

El actor Antonio Resines ha pedido, en un directo a través de sus redes sociales que el AVE para en esa comarca zamorana. "¿Por qué no va a parar en Sanabria, qué problema tenemos?", se ha preguntado, para mostrarse a continuación esperanzado en que se va a solucionar y concluir su alocución con un "¡Viva Sanabria!".

Igualmente, las actrices españolas Silvia Marsó, Charo López y Loreto Valverde han dado en mensajes difundidos por redes sociales su apoyo a la campaña contra la supresión del AVE en Sanabria.

Otros dos actores de renombre nacional y amplia trayecto, Pepón Nieto y Juan Echanove, se han pronunciado en términos parecidos. Echanove ha recalcado que se suma al "No" a quitar esa parada como usuario que es "del transporte público y especialmente del tren".

La colaboradora de televisión Rosa Benito es otra famosa que apoya la reivindicación de Sanabria y lo ha hecho además enviando su mensaje desde un tren para enfatizar su petición de que "no quiten las paradas del AVE".

El escritor Javier Sierra, la periodista deportiva Andrea Peláez o el entrenador de fútbol y exjugador del Real Madrid José Miguel 'Míchel' González son otras de las voces que han alzado su voz en favor del tren que conecta esa comarca zamorana con Zamora y Madrid y le permite acceder a servicios esenciales.

"No me puedo creer que tengamos que unirnos para una cosa que sería razonable, que es que el tren siga parando en Sanabria. Hay que estar preocupados de los ciudadanos y no de los colores o la clase política, es un beneficio para todos que el tren siga parando donde tiene que parar", ha sentenciado el mítico futbolista de los años ochenta y noventa de la 'Quinta del Buitre'.

La Diputación de Zamora, como institución que ha promovido esa campaña de apoyos de renombre al no a la supresión de paradas del AVE en Sanabria, ha agradecido a través de su presidente, Javier Faúndez, el respaldo a esa reivindicación de servicios ferroviarios que también ha unido a toda la sociedad zamorana.