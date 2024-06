Ya se conoce el cartel del "Cosquín Rock España" para el 28 de septiembre en Valladolid

La energía arrolladora de Steve Aoki, uno de los más grandes DJ y productores internacionales llega por primera vez a Valladolid. El artista estadounidense, de raíces japonesas, es el gran cabeza de cartel internacional del ‘Cosquín Rock España’, el festival de música más importante de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, que fija su sede española en Valladolid.

El espectáculo aterrizará el 28 de septiembre en el recinto de la antigua Hípica Militar tal y como ha anunciado en rueda de prensa el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. La presentación ha contado con la presencia de Antonio García, cantante de Arde Bogotá, Javier Vielba, de Arizona Baby, Javier Ajenjo y Francisco Javier Garrido, en representación de Planeta Desierto, la empresa organizadora de la edición vallisoletana del festival en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, y con el patrocinio de Vibra Mahou. Las entradas saldrán a la venta a las 12:00 horas del jueves, 20 de junio, en See Tickets.

Steve Aoki es la gran estrella internacional de un cartel con todos los ingredientes para el disfrute del público de todas las generaciones, en el que hay lugar para varios estilos musicales, disciplinas culturales y lo mejor de la gastronomía vallisoletana. Habrá que esperar hasta finales de septiembre para vivir este concierto único y ser testigo de quién recibe el tradicional ‘pastelazo del artista’, uno de los momentos más esperados de su show.

La edición vallisoletana de ‘Cosquín Rock’ recibirá también a Hombres G con su gira 40 aniversario. Los creadores de éxitos imprescindibles vuelven a la ciudad que fue escenario de ‘Voy a pasármelo bien’, la película musical de David Serrano, con un concierto que recorrerá sus cuatro décadas en la música. Al pop de la mítica banda madrileña se suma el rock contundente y apoteósico de Arde Bogotá; la banda desembarcará en Valladolid tras arrasar en los Premios de la Música y con dos nominaciones a los Grammy Latinos bajo el brazo. El cartel también cuenta con Arizona Baby, un grupo compuesto por talentos pucelanos y creadores del neofolk acústico, que se ha convertido en una banda imprescindible del panorama musical español.

La música también llegará al festival vallisoletano desde Gran Bretaña, Francia y desde Argentina. La banda inglesa-española Crystal Fighters aterrizará en Valladolid por primera vez con su directo lleno de luminoso entusiasmo, ritmo tropical, y pop festivo y enérgico. El cartel contará con más artistas internacionales como Gipsy Kings, los reyes de la rumba que prometen revolucionar al público del festival con himnos como ‘Bamboleo’, ‘Volare’ (Nel blu dipinto di blu)” y ‘Dojobi Djoba’. Desde la cuna de ‘Cosquín Rock’ visitarán la edición vallisoletana del festival Ciro y Los Persas, una de las grandes bandas del rock argentino, y Nafta, recién galardonados con un Premio Gardel al mejor álbum de pop alternativo, que harán parada en Valladolid en una de las pocas oportunidades de verlos en España.

Y muchos más artistas, como el arandino Barry B, el venezolano Andreew, Zoe Gotusso, Veintiuno, Anita B Queen, Sienna, Comandante Twin, Cuatro Pesos de Propina, Ani Queen, y We are not DJ`s.

La cita con este elenco de artistas tendrá lugar el próximo 28 de septiembre en la antigua Hípica Militar de Valladolid y las entradas saldrán a la venta a partir de este jueves a las 12:00 horas, en https://www.seetickets.com/es/.

Vino + Valladolid

En los días previos a la celebración de ‘Cosquín Rock’, el vino, la música, y la cultura inundarán la ciudad con una programación paralela al festival, el encuentro ‘Vino + Valladolid’

Los días 25, 26 y 27 de septiembre, la Cúpula del Milenio será el escenario de una incesante programación de actividades que tendrán al vino como nexo común. Un programa que demostrará el potencial vinícola de Valladolid, la ciudad europea que agrupa más denominaciones de origen y zonas de calidad, y como el vino forma parte de la vida diaria de la capital y del ocio de sus vecinos. En cada una de esas jornadas la música saldrá a la calle, para inundar la capital del espíritu Cosquín, con conciertos en la Plaza de la Universidad.

‘Vino + Valladolid’ será un encuentro lúdico con todos los ingredientes que se necesitan para vivir la fiesta y la cultura en torno al vino. En el marco de este congreso se celebrará el Festival Iberoamericano de creación sonora ‘Estación Podcast Valladolid’: desde el 25 al 27 de septiembre llegarán a la ciudad los podcasts más seguidos de España con distinta temática y con muchos protagonistas, para vivirlos en vino y en directo. Un ejemplo de ello, será ‘¿Quieres ser mi amigo?, Premio Ondas como podcast revelación.

Vino + Valladolid acogerá tres mesas redondas sobre temas en torno al vino y atractivos protagonistas de fama nacional y tres sesiones de cata con distintos protagonistas. La primera de ellas será una cata magistral ofrecida por el ‘Master of Wine’, Pedro Ballesteros. Cada jornada se despedirá con un concierto del ciclo ‘Valladolid Folk-Fest’ en la Plaza de la Universidad, con el folk y sus diferentes estilos como protagonistas.

El resto de la programación de ‘Vino + Valladolid’ se irá desvelando a lo largo de las próximas semanas, como también la forma de poder disfrutar de todas las actividades.