Conrado Íscar inaugura la remodelación de la Plaza Mayor de Manzanillo

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por el alcalde de Manzanillo, Mariano Calvo, ha inaugurado esta tarde la remodelación de la Plaza Mayor del municipio. Las obras, financiadas a través de los Planes Provinciales de la Diputación, han supuesto una inversión de 51.925 euros destinada a su acondicionamiento y mejora.

Durante el acto, también se ha llevado a cabo la inauguración oficial del encendido navideño de Manzanillo, que marca el inicio de las celebraciones festivas en la localidad.

En los últimos años, la Diputación de Valladolid ha destinado 179.532 euros al municipio, inversiones orientadas a la mejora del alumbrado y la eficiencia energética, la adecuación del depósito de agua y el impulso de nuevas zonas de ocio y convivencia, entre otras actuaciones.

El presidente Conrado Íscar ha señalado que “las diferentes líneas de la Diputación suponen un importantísimo apoyo para los municipios a la hora de realizar inversiones y cubrir las necesidades más relevantes para los vecinos”.