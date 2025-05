Los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Madrid, La Rioja y La Mancha arremeten contra el Gobierno por la falta de médicos

Los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Comuniad de Madrid, La Rioja y Castilla- La Mancha arremetieron, durante un encuentro celebrado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por la falta de médicos.

Durante la jornada organizada por la Fundación Científica del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, que organizó la jornada 'Los profesionales médicos en el Sistema Nacional de Salud. Visión desde las Comunidades Autónomas', todos coincidieron en demandar al Ejecutivo central una mejor planificación en materia sanitaria, que el Ministerio debe coordinar con los ejecutivos territoriales, y una mayor dotación de plazas MIR, trasladando el foco de las facultades de Medicina a la formación especializada.

El consejero castellano y leonés, Alejandro Vázquez, agradeció la organización de este foro y lo contrapuso al papel que el Ministerio está desarrollando con respecto a la situación de los médicos en España, ya que “hurta” este debate al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “donde sería obligatorio y mandatorio hablar de esto”.

Asimismo, destacó que hoy “personas de diferentes comunidades y color político vamos a dialogar sobre la falta de médicos en nuestros territorios y de lo que algunos hemos hecho para intentar solventar” un problema que, para Vázquez, el Ministerio no ha atajado pese a las “reiteradas” peticiones de medidas “a corto, medio y largo plazo” que han realizado las comunidades para “solucionar este problema de estado”.

Un problema en cuya solución coinciden el amplio grueso de las comunidades autónomas españolas, según el consejero de Sanidad de Castilla y León, y que pasa por “una estrategia de planificación que debe ser trabajada y consensuada desde el Ministerio, que para eso tiene la competencia de coordinar a los servicios de salud con las comunidades”.

En esa estrategia, el médico pasa por ser “una pieza clave del sistema sanitario” y cuyo paradigma “puede y va a cambiar” con la entrada de la innovación, a través de la salud digital y la inteligencia artificial, y de “las nuevas formas de entender la medicina”, como la personalizada y de precisión.

En la misma línea, el consejero de Sanidad del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, se mostró de acuerdo en la necesidad de que las comunidades vayan “todas a una con el Ministerio” para alcanzar un Pacto Nacional de Salud, si bien matizó que este acuerdo debe llegar “posterior a una financiación adecuada, porque hacer pactos para no poder cumplirlos no parece adecuado”.

No obstante, coincidió con sus compañeros en exigir al Ministerio una política sanitaria “absolutamente coordinada y, sobre todo, planificada”, dado que “no es bueno formar a profesionales que luego no vamos a utilizar como se debe o no formar a los que deberíamos utilizar”.

En todo caso, sí se mostró como la voz algo discordante con el resto de consejeros al plantear que la falta de médicos no solo corresponde al Ministerio, sino “a todos, desde las comunidades a la profesión médica y a la sociedad en su conjunto”, y también consideró “una verdad a medias” la falta de médicos porque los estudios muestran que “pueden faltar en algunos sitios pero no en otros”, lo que apoyó con los datos de Castilla-La Mancha, donde aseguró que los profesionales han crecido en más de 3.600 desde la llegada de Emiliano García Page a la Presidencia de la Comunidad.

Por su parte la consejera de Salud de La Rioja, María Martín, centró su discurso en la petición de ampliación de plazas MIR, y consideró que “lo ideal sería no solo poner el foco en los estudiantes que salen de la Facultad de Medicina sino en la ampliación de plazas MIR, como hemos pedido en los dos últimos años y que viene de un pacto que se firmó en 2018 y sigue sin cumplirse”.

En la misma línea se expresó la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que criticó que el Ministerio esté “poniendo el acento” en la formación y salida de los profesionales de las facultades de Medicina cuando “hay que ponerlo en la formación especializada MIR y en aumentar esas plazas, porque se licencian muchos médicos en todas las comunidades que luego no pueden elegir su plaza de formación especializada por una falta de previsión”.

Por ello, pidió al Gobierno que escuche a las comunidades para elaborar “una estrategia sólida de hacia donde queremos ir”, y que pasa por “un plan de recursos humanos y un pacto estatal” que se está empujando, según Matute, desde las comunidades con medidas aprobadas en las asambleas para aumentar las plazas de medicina familiar y comunitaria o los médicos de hospital, porque, de lo contrario, “vamos a tener graves problemas a futuro para poder dar una atención excelente”.