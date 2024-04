El corredor ferroviario entre Madrid y Burgos pasando por Aranda "no pinta bien"

Malas noticias para los que viven y trabajan en Burgos y en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, puesto que una de las viejas demandas de sus habitantes parece que no se podrá ver cumplida, al menos a medio plazo.

Se trata del corredor ferroviario entre Madrid y Burgos pasando por la villa ribereña, cuya reapertura "no pinta bien", según ha dejado entrever el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para quien esta infraestructura "no es sencilla" de volver a poner en marcha por el "!desequilibrio" entre el coste y el beneficio de la infraestructura.

Si bien, el ministro apuesta por esperar al resultado del estudio de soluciones para la retirada de la bateadora bloqueada y la rehabilitación del túnel de Somosierra de la Línea Madrid-Chamartín-Bifurcación Aranda, que ha encargado Adif, aunque su coste total para poner en marcha ese corredor rondará entre los 1.300 y los 1.400 millones de euros.

Puente se ha expresado así durante una entrevista en el programa radiofónico ‘Más de uno’ de Onda Cero, que dirige Carlos Alsina, donde ha recordado que la normativa exige, en primer lugar, antes de poner en marcha una infraestructura ferroviaria es realizar un estudio de viabilidad para, luego, llevar a cabo un otro informativo y una declaración de impacto ambiental, entre otros.

El ministro apuntaba que en ese corredor hay una bateadora o máquina que trabaja sobre las vías, que se quedó atrapada en los túneles en 2011 tras un derrumbamiento. “Han pasado 13 años y para poner en servicio la línea, hay que sacar la bateadora, rehabilitar el túnel y la vía, que se ha deteriorado muchísimo en estos 13 años, además de electrificarla por que antes circulaban máquinas diésel”, decía, en declaraciones recogidas por Ical.

Por todo ello, afirmaba que, pese a no tener aún del resultado del estudio de viabilidad, no quiere generar “falsas expectativas pero no pinta bien”.