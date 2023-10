Cortada la línea entre Burgos y Aranda tras descarrilar el denominado "tren bobinero"

El descarrilamiento de los tres vagones de cola del conocido como 'tren bobinero', que traslada bobinas de acero a las industrias siderúrgicas del polígono industrial Prado Marina de Aranda de Duero, mantiene cortada la línea del ferrocarril Directo entre Burgos y esa localidad burgalesa desde última hora de la tarde de ayer martes.

El suceso se produjo en torno a las siete de la tarde de este martes pasado a la altura del kilómetro 203 de este trazado ferroviario, entre las localidades burgalesas de Gumiel de Izán y Oquillas. En ese momento, el conductor de un convoy compuesto por 17 vagones lo detuvo al descarrilar los tres últimos.

El incidente, que ya está siendo valorado por técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha obligado a interrumpir el tráfico ferroviario por esta línea.

Se da la circunstancia de que la circulación de trenes por ella se limita a convoyes de mercancías entre Burgos y Aranda, uno o dos diarios, ya que la circulación en su tramo meridional se halla interrumpido desde hace más de una década por un derrumbe en el túnel de Somosierra.

Aunque aún no han trascendido las causas del descarrilamiento, desde la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Directo se ha apuntado en que probablemente obedezca a una nueva consecuencia del nulo mantenimiento de la infraestructura.

El presidente de la plataforma ciudadana, Jorge Núñez, señala que las traviesas se encuentran en muy mal estado y hace ya cuatro años desde el Ministerio de Transportes se licitó su renovación por más de 370.000 euros, sin que se haya llevado a cabo.

"Se licitó la renovación de 171.000 traviesas pero no se ha sabido nada más de ello. El dinero aquí no llega. Tal vez llegue a Cataluña, pero aquí, desde luego, no", denuncia, en declaraciones recogidas por Efe.

Núñez ha recordado que este es el cuarto incidente de estas características que se produce en los últimos años, y ha censurado que lo único que se hace cada vez que ocurre es limitar la velocidad de los trenes por los tramos en mal estado a diez kilómetros por hora.

Asimismo, ha puesto el acento en que cada uno de estos siniestros obliga a cerrar la línea hasta que se retiran los vagones y el material que transportan, normalmente más de una semana, periodo en el que las plantas siderúrgicas arandinas dejan de recibir la materia prima imprescindible para su producción, salvo que recurran al transporte por carretera.