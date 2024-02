Las Cortes aprobarán la semana que viene la Ley de apoyo a las personas con discapacidad

La semana que viene se celebrará el primer pleno de las Cortes del nuevo periodo de sesiones, con varios asuntos de interés. Entre ellos, el debate y aprobación del límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto, que ha aprobado este jueves la Junta en el Consejo de Gobierno, que crece un 4,2 por ciento este año hasta los 12.933 millones de euros, el mayor de la historia de la Comunidad.

Además, en esta sesión plenaria, el miércoles durante el turno de las iniciativas parlamentarias, también se va aprobar una de las leyes más esperadas de los últimos años: la de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, que llega al Parlamento regional tras un arduo trabajo y consensuada con el sector, representado en este caso por el Cermi.

Un proyecto de Ley impulsado por el PP y Vox que llega al debate después de recoger un tercio de las 122 enmiendas que se presentaron, entre ellas 27 del PSOE.

Antes, se debatirán otras iniciativas como es el caso de una que impulsa el PP a cuenta del apagón de la TDT que se va a producir en unos días en España tras el que solo se permitirá ver canales HD. La PNL insta a la Junta a que reclame al Gobierno de España una línea de ayudas para la compra de receptores de señal vía satélite dirigidas a los municipios donde no llega la TDT, con el objetivo de que puedan sufragar el coste de la instalación de este receptor que cuesta entre los 300 y 500 euros.

También en esta sesión, Vox llevará otra proposición no de ley que pretende dar un nuevo impulso a los cuatro aeropuertos de la Comunidad (Valladolid, Salamanca, León y Burgos). En concreto, la propuesta de la formación conservadora defiende desarrollar un programa de inversiones por el Gobierno para los cuatro, incluirles en el plan estratégico 2022-2026 de Aena, aplicar un descuento del 20 por ciento en todas sus tasas aeroportuarias y fijar una estrategia de colaboración entre ambos gobierno para potenciar esta infraestructura.

En el PSOE no avanzaron sus iniciativas al plenario porque no comparecieron en la sala de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a la que no asistió Luis Tudanca ni la vicepresidente de las Cortes, Ana Sánchez, que estaban en Palencia en un acto de partido, pero sí la viceportavoz, Patricia Gómez, y el secretario general del grupo, Ángel Hernández.

Este hecho ha indignado a PP y Vox, desde donde han afeado a los socialistas estas ausencias, al tratarse de parlamentarios con dedicación exclusiva, sobre todo en el caso de Tudanca porque, además, cobra 350 euros más al ser el portavoz del Grupo Parlamentario. "Parece un broma de mal gusto", decía al respecto el popular Raúl de la Hoz, mientras que Carlos Menéndez, de Vox, señalaba que se trata de una nueva falta de respeto a la institución y a los ciudadanos, e ironizaba con que la dedicación exclusiva la tienen al partido del puño y la rosa