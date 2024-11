Crecer con los más pequeños para acabar con la despoblación de los pueblos

Las provincias pequeñas como la de Palencia están acostumbradas a oír hablar de pérdida de población, de la marcha de sus jóvenes para intentar prosperar en ciudades enormes como Madrid o Barcelona, del triste fallecimiento de sus habitantes más mayores o de pueblos que solo tienen luz y color con el regreso de los veraneantes, aunque el mes de noviembre no ha podido empezar de la mejor manera para Palencia. La población volvía a crecer en un 0,24 por ciento, lo que traducido a números es 374 habitantes más. Buenas noticias que frenan la sangría que se había dado en los últimos años.

La apuesta por parte de consistorios locales, la institución provincial y el gobierno autonómico por fijar población y generar puestos de trabajo en el medio rural parece que poco a poco va dando sus frutos. Es el caso del programa ‘Crecemos’, una apuesta conjunta entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia financiado a través del fijar población en los entornos rurales.

De momento, 23 ayuntamientos, 405 plazas, 27 unidades, 31 técnicos y 823.882 euros, están ayudando a que las familias apuesten por volver a los pueblos palentinos. El objetivo del programa es favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias que viven en el medio rural, impulsar la función social de la atención acuerdo marco con la Gerencia de Servicios Sociales, que pretende incrementar la natalidad y de menores de 0 a 3 años como factor básico de equidad para compensar la desigualdad y evitar la exclusión social, así como ofrecer un recurso a las familias que viven en el entorno rural para la conciliación que se ajuste al máximo a sus necesidades para una jornada laboral diaria.

El último pueblo en incorporarse al programa ha sido Tariego de Cerrato, que ya cuenta con un centro al que acuden seis niños de la localidad. Pequeñas como Arya y Alayn, mellizas de apenas “dos añitos”, que desde el pasado mes de octubre disfrutan de las actividades que en el centro se plantean. “Nos hemos mudado hace poco al pueblo. A mi marido le había comentado una compañera de trabajo que llevaba a su hija a esta guardería”, explica Tamara Peral Alonso, mamá de las dos peques. “Nos comentaron que el Ayuntamiento estaba mirándolo todo para montarlo aquí, así que lo pregunté allí e hicimos todo el papeleo para poder llevarlas”, asegura Tamara, que, aunque actualmente se encuentre de baja, reconoce que poder contar con un servicio como este en el pueblo es muy importante para la conciliación familiar. Arya y Alayn acuden al aula entre las 9.30 y las 14.00 horas, aunque al principio acudían de 9.30 a 12.30 horas.

Tamara reconoce estar encantada con el servicio que allí se ofrece. “Es importante contar con este tipo de iniciativas para poder asentar población. Lo primero que miramos cuando nos vivimos a vivir aquí es si había colegio aunque al principio no sabía si quería meterlas en una guardería o no, era algo secundario, pero importante, lo mismo que disponer de un médico en el pueblo”, explica. “Estoy muy contenta, además la monitora es muy buena y tiene muy buena mano con las niñas. Ellas vuelven muy contentas a casa. Lo bueno es que son pocos niños y puede tener la atención que necesita cada una”, asegura esta palentina que llegó a la localidad el pasado mes de junio.

Precisamente, la técnico del aula, Tania Herguedas admite que este programa ayuda a “fomentar la educación de los más pequeños, que ya vayan bien al cole, porque es verdad que como no es una etapa obligatoria muchos padres no le dan la importancia que a lo mejor tiene y se olvidan un poco en ese sentido”, explica. La monitora se encargar de llevar a cabo esta labor en Tariego de Cerrato desde algo más de un mes entre las 9 de la mañana y las 14 horas. Cuenta con seis niños de entre 0 y 3 años, aunque la mayoría de ellos tienen ya dos años. “El año que viene pasarán al colegio, no son tan bebés”, reconoce Tania, que explica que el aula tiene capacidad hasta para 15 niños. “Hace mucha falta este tipo de iniciativas para poder fijar población en pueblos como este”, afirma.

Son muchas las actividades que se realizan en esta pequeña escuela que ayuda a que los pequeños se vayan preparando antes de ir a la escuela. “Estamos encantados porque allí se hacen desde asambleas hasta juegos manuales”, explica Tamara Peral. “Tratamos de que los niños tengan sus rutinas diarias, pasamos lista, hacemos una asamblea, cantamos canciones para que aprendan los días de la semana, para que conozcan el tiempo que hace o practicamos un poco los colores”, asegura la monitora.

Y es que, aunque se trate de dar conceptos más sencillos a los pequeños, sus padres esperan que estos les sirvan con una buena plataforma de entrada al colegio una vez hayan cumplido los tres años, pero también disponen de tiempo libre para disfrutar de sus juegos favoritos. “Hacemos cosas muy sencillas con ellos, aunque de manera estructurada, es decir que si sacamos una cocinita aprovechamos para jugar con ellos a eso y si lo hacemos con juegos de construcción lo mismo y centren su atención en ese tipo de juegos divulgativos”, explica Tania. “Además realizamos una actividad principal, que normalmente suele ser manipulativa, con bandejas sensoriales o experimental, por ejemplo estos últimos días hemos pintado con chocolate”, admite la técnico que se encuentra feliz por el trabajo realizado con los pequeños. “Para finalizar hacemos algo de relajación y leemos un poco, también escuchamos canciones más tranquilas con luces de estrellas. Además, durante la jornada también se atiende la higiene y el aseo de los más pequeños”, concluye la monitora.

El programa tiene convenios de colaboración con 23 ayuntamientos que permiten la apertura de 27 unidades del programa. Para ello, se aporta anualmente un total de 823.881,84 euros de los que la Junta aporta 723.592 y los 100.290 restantes la Diputación y que cuenta con un total de 405 plazas. En las aulas del Crecemos se han atendido a un total 259 menores de 0 a 3 años de la provincia en el periodo entre enero y agosto del pasado 2023. Este año, son 27 las unidades que integran este programa, que se reparten en 23 localidades. Cabe recordar, que el año pasado se amplió el horario de atención a ocho horas diarias de lunes a viernes. Los ayuntamientos donde se presta este servicio son Alar del Rey, Ampudia, Astudillo, Baltanás, Barruelo de Santullán, Becerril de Campos, Cevico de la Torre, Cisneros, Frómista, Fuentes de Nava, Herrera de Pisuerga, La Pernía, Magaz de Pisuerga, Monzón de Campos, Osorno La Mayor, Paredes de Nava, Salinas de Pisuerga, Santervás de La Vega, Torquemada, Villada, Villaumbrales (Cascón de la Nava) y Fuentes de Nava. Incluye las segundas unidades en cinco de los municipios relacionados (Baltanás, Herrera de Pisuerga, Magaz de Pisuerga, Monzón de Campos y Paredes de Nava).

Además, dentro del programa se desarrollan varias actividades. Por un lado, el Programa ‘Acompasadas’, se ha iniciado en el mes de octubre de 2024 en los Crecemos de Magaz de Pisuerga, Baltanás, Torquemada, Becerril de Campos, Cascón de la Nava, Paredes de Nava, Monzón de Campos, Astudillo y Frómista. Este programa de educación musical y musicoterapia está dirigido a niños de 0-3 años, y persigue además la formación de las educadoras del programa en el uso de la música como herramienta de estimulación. Y por el otro, el Programa “Crecemos cantando en Palencia”. Continuación del programa Crecemos cantando en Palencia, presentado el año pasado, con canciones para niños/as de 0-3 años en las que se trabajan de forma sencilla los colores vinculados con la provincia de Palencia.