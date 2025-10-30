La Junta refuerza sus acciones para la inserción sociolaboral para personas con discapacidad

Impulso a la inserción sociolaboral para personas con discapacidad en Castilla y León. Para ello, el Consejo de Gobierno concede una subvención directa de 5,5 millones de euros con el objetivo de financiar el programa específico de itinerarios personalizados para las entidades Federación Salud Mental Castilla y León, Fundación Intras y Plena Inclusión.

Así lo ha anunciado el consejero portavoz Carlos Fernández Carriedo quien indicaba que estos proyectos acompañan al usuario de manera permanente y no se reduce a actuaciones aisladas de información y orientación, y donde también se facilita que las personas con discapacidad, además de elegir centro de día, puedan también hacer lo mismo con los itinerarios.

Además, el Consejo dio luz verde a una inversión de 363.000 euros para un programa piloto de consultoría para elaborar un diagnóstico y plan de sostenibilidad en 80 pymes de la comunidad y otros 30.000 para financiar el proyecto "Campos Cylcling".

Otro de los acuerdos relevantes afecta a la consejería de Medio Ambiente con una inversión de 2,4 millones en materia de depuración de aguas residuales en municipios de Ávila, León y Segovia. Asimismo se mejorarán las infraestructuras de uso público del Parque Natural Arribes del Duero en Salamanca y Zamora con más de 1,2 millones para impulsar el turismo sostenible. Asimismo se darán 620.000 euros para financiar la redacción e los Planes de Actuación de Ámbito Local en materia de incendios. Además, el municipio leonés de Astorga contará con un nuevo punto limpio de recogida selectiva con una inversión de 450.000 euros.

Respecto a la consejería de Movilidad y Transformación Digital se invertirán 1,4 millones para garantizar el soporte técnico de diversos sistemas digitales de la Administración mientras que en Agricultura, se destinarán casi 4,3 millones a las obras de infraestructura rural de la reconcentración parcelaria en la localidad segoviana de Valtiendas y otros 1,9 millones en Tariego de Cerrato (Palencia).

En Sanidad se destinará más de 10 millones para el suministro de en distintos centros sanitarios de la comunidad y 2,2 millones para el mantenimiento de un acelerador lineal y el sistema de guiado por superficie en el Complejo Asistencial Universitario de León y se refuerza la investigación en materia de enfermedades raras, farmacovigilancia y cáncer.

Y en tema incendios, nuevas ayudas para el municipio leonés de Castrocalbón; 203,000 euros para 37 autónomos afectados por los fuegos así como otro paquete de 516 ayudas de 500 euros para familias desalojadas por los incendios.