Una decena de medios aéreos trabajan para contener el fuego de Porto (Zamora) aunque el pueblo “está seguro”

Una decena de medios aéreos trabajan a estas horas para contener el fuego declarado el jueves en la localidad zamorana de Porto, que subió ayer al nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), y que es a estas horas el que “mayor actividad” está teniendo en Zamora, si bien el pueblo en la actualidad “está seguro”.

Así lo aseguró, en declaraciones recogidas por Ical, el jefe de jornada en el operativo de extinción de incendios en Zamora, Manuel Moreno, que valoró además que el equipo de la Junta está contando con el apoyo de otras administraciones para seguir trabajando en los cortafuegos que aseguren el perímetro y la seguridad de la localidad ante la “posible amenaza” en una jornada que “no va a ser fácil”, dado que la meteorología prevista “dificultará las actuaciones”.

También lamentó que, de forma simultánea, a las 7.30 horas de esta mañana, se haya iniciado un incendio intencionado en un pinar en Cubo de Benavente que “ha ido a hacer daño” ya que estaba alejado del perímetro de Molezuelas de la Carballeda y ha obligado a detraer medios del operativo para atender este fuego, que ya se encuentra controlado.

En el lado positivo, Moreno especificó que los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas, que pasaron ambos en las últimas horas al nivel uno del Índice de Gravedad Potencial, no han experimentado reproducciones durante la noche y el fuego de Castromil, que permanece en IGR dos, también ha tenido “una noche tranquila” y, por ello, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) valora su posible bajada en las próximas horas al nivel uno.