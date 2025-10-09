Valladolid reivindica una visión positiva de la salud mental

La Asociación "El Puente" Salud Mental Valladolid ha lanzado la campaña de sensibilización ‘Eleva tu bienestar’, iniciativa con la que la entidad invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de la salud mental y contribuir a eliminar el estigma que aún rodea a este ámbito.

Objetivo. invitar a las personas a reflexionar sobre la importancia del cuidado emocional y contribuir a eliminar el estigma que aún rodea a las enfermedades mentales.

Y este jueves se ha llevado a cabo dentro de esta iniciativa una simbólica suelta de globos en la Plaza Mayor de Valladolid, en la que cada globo representa un mensaje de apoyo y compromiso con la mejora del bienestar emocional.

El acto ha contado con la presencia de el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales; el diputado de Acción Social, Alfonso Romo; la gerete territorial de Servicios Sociales de la Junta, María Ángeles Cantalapiedra y el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, para quien visibilizar la salud mental es una "prioridad" para el Consistorio y por ello forma parte activa de la agenda pública. "Queremos que se hable de salud mental porque cuando lo hacemos llegamos a más personas y conseguimos resultados", decía el edil

Desde "El Puente", su presidenta, Raquel Barbero, aseguraba que el objetivo de esta iniciativa es la de conseguir una visión positiva de la salud mental y que no se hable de esta como una enfermedad. Para ello destaca la importancia de "estar presentes en la sociedad" y que la gente se acerque de una forma absolutamente libre, sin miedo al juicio. En este sentido, advertía de que el estigma sigue presente en muchos ámbitos, como en el laboral y el residencial . "Se piensa que estas personas son peligrosas o conflictivas y no son capaces de desarrollar su trabajo, lo que es falso", apuntaba.

La Asociación "El Puente" Salud Mental Valladolid apela a la unidad de todos y anima a la ciudadanía a participar en redes socialesmediante el hastag #ElevaTuBienestar, a través de imágenes y mensajes simbólicos para contribuir a visibilizar la importancia del bienestar emocional.