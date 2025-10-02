La Junta apuesta por desarrollar en 2026 la marca ‘Moda de Castilla y León’ para ayudar a los jóvenes diseñadores

La Junta de Castilla y León aboga por desarrollar en 2026 la marca ‘Moda de Castilla y León’, con el objetivo de ayudar a los jóvenes diseñadores a dar a conocer sus propuestas. Así lo indicó este jueves durante la segunda y última jornada de la Pasarela ‘Uniendo Moda Castilla y León’, donde trasladó el apoyo del Ejecutivo autonómico al sector de la moda, un “nicho de grandes posibilidades de empleo”, y al que quiso garantizar el apoyo del Gobierno del que forma parte.

“Desde la Junta de Castilla y León apoyamos a la industria de la moda, al sector textil a través de esta fórmula de ‘Uniendo Moda’ que significa poner en contacto sinergias de todos los ámbitos de los distintos sectores”, explicó García, que recordó que a lo largo de los últimos dos años, el Gobierno autonómico ha invertido dos millones de euros en esta promoción de la moda. Un sector que recordó que da empleo a 2.300 personas en la Comunidad y que puede seguir dando empleo a otros tantos jóvenes.

Por ello, de cara a 2026 quieren trabajan en tres ámbitos que permitan seguir potenciando este sector. Leticia García hizo referencia así a la internacionalización de la moda, con el fin de llevar los diseños de Castilla y León fuera de nuestras fronteras, dándoles visibilidad en las ferias más prestigiosas de la moda.

Otro aspecto importante para la Junta es la “retención de talento y emprendimiento”. Por ello, van a utilizar fórmulas que ya tienen en marcha, como la colaboración con las universidades públicas de la Comunidad, a fin de “captar el talento de universitarios y estudiantes de FP que trabajen en el ámbito de la moda”.

Por último, un “paso importante” será la creación de un “registro específico para el sector de la moda y el sector textil”, que permita a los diseñadores “estar calificados, reconocidos y valorados como moda de calidad”. “Es el paso previo a constituir esa marca ‘Moda de Castilla y León’ que queremos desarrollar en 2026”, apuntó la consejera. Esto, tal y como explicó García, ayudará a los diseñadores más jóvenes que están empezando en este mundo y que tienen “todo un futuro por delante”.

Por su parte, el presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, puso en valor el trabajo llevado a cabo por la Junta y la entidad que preside para apoyar al sector de la moda en la Comunidad. Destacó así el “talento” de los diseñadores y el “potencial” del sector. “Estos dos años de trabajo han sido fantásticos para visibilizar este sector”, concluyó.