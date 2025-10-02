CyLTV presenta una temporada con muchas sorpresas

Castilla y León Televisión ha presentado esta noche en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid su temporada 2025-2026. En este evento, que ha puesto el broche a varias semanas de estrenos, los presentadores de la cadena han repasado las novedades ya incorporadas a la temporada en septiembre y han avanzado las principales líneas de trabajo de la televisión autonómica para el próximo año. La gala, que se ha emitido en directo y ya está disponible en CyLTV Play, podrá verse de nuevo en La 7 el sábado, 4 de octubre, por la tarde.

Durante la gala, CyLTV ha dado a conocer su estrategia digital para acercar los informativos a un público más diverso. Así, CyLTV Noticias ha ampliado su presencia en redes sociales con nuevos canales en las de más influencia actualmente, como TikTok, Instagram y WhatsApp. De este modo, se complementa la oferta ya existente que se inició el año pasado con la puesta en marcha de la plataforma CyLTV Play, para que los espectadores puedan seguir las noticias desde cualquier dispositivo y en diferentes formatos.

Los presentadores en la gala Rubén Cacho/Ical

Otro de los grandes anuncios que se ha producido en el transcurso de la fiesta ha sido una nueva colaboración con Amazon Prime Vídeo, que permitirá el estreno en abierto en CyLTV de la serie ‘Zoomers’. Esta producción de seis episodios - y un making of elaborado por la cadena autonómica- que versa sobre la vida de un grupo de estudiantes universitarios en la ciudad de Salamanca, se estrena mañana, 3 de octubre, en Prime Video y próximamente llegará a la televisión regional. Su director, Óscar Pedraza, ha desvelado sobre el escenario algunos detalles del rodaje.

Jorge Losada, director general de CyLTV, ha pronunciado un original discurso en el que ha nombrado a todos los programas de la cadena y ha hecho un repaso por los hitos y retos a los que se ha enfrentado la televisión autonómica en los últimos años. En su intervención ha recordado que la cadena es “un enorme acompañamiento para muchos vecinos de Castilla y León”. “En muchos de nuestros pueblos, el encender la televisión y sintonizar La 7 o La 8 es engancharse a lo que de verdad importa”, ha afirmado. Losada también ha querido reforzar el compromiso con la información a través de la digitalización y las redes sociales. Así, ha asegurado que los ciudadanos “en cualquier momento y en cualquier lugar tendrán abierta la ventana de nuestra televisión si disponen de un teléfono, una tableta o una televisión inteligente”.

Durante la presentación, los más de 500 asistentes han vivido momentos de humor, como el montaje de bienvenida en el que participaron más de medio centenar de trabajadores de la cadena cantando; e instantes emotivos, como el homenaje in memoriam a dos compañeros fallecidos este año. También han disfrutado de la música con la actuación de Miguel Álvarez ‘Inadaptado’ y Carmen Sánxez.

Además, en la gala se ha hecho un repaso a los programas más destacados de la cadena para cerrar unas semanas de estrenos. Así, a través de sus presentadores, CyLTV ha recorrido los contenidos más destacados de las noches con ‘Me vuelvo al pueblo’ los lunes, ‘Escápate de viaje’ los martes, ‘Hecho en Castilla y León’ los miércoles y ‘Ya casi es viernes’, los jueves. Las noches de los viernes vuelven a estar dedicadas al sector agrario con ‘Surcos’ y ‘Agro en acción’ e invitan a los espectadores a un análisis pausado de la actualidad con ‘Espacio abierto’. Los sábados ‘El Arcón’ y ‘Con la música a todas partes’ llevan a los castellanos y leoneses a recorrer su comunidad.

De lunes a jueves el viaje por Castilla y León continúa con el magazine en directo ‘El programa de Cristina’ por las mañanas y con el espacio ‘Para todos los gustos’ por la noche. El prime time de la cadena esta temporada está dedicado al debate de la actualidad con ‘Cuestión de prioridades’. Tampoco ha faltado en este repaso por la programación de CyLTV una mención especial para los programas temáticos como el espacio taurino ‘Grana y oro’, el de salud ‘Diagnóstico’ o el deportivo ‘Castilla y León en juego’. Además, en la presentación se ha anunciado el estreno de una nueva temporada del concurso de abuelos y nietos ‘Castillos y Leones (y todos los goles)’ que regresa a las pantallas el próximo domingo 5 de octubre.