Diez Siglos se suma al Black Friday con descuentos de hasta el 20% en sus vinos

El Grupo Diez Siglos, formado inicialmente por 65 viticultores comprometidos con la excelencia del verdejo, participa en una nueva edición del Black Friday, que este año tendrá lugar el viernes 28 de noviembre.

Del 20 al 30 de noviembre, la bodega, ubicada en el corazón de la DO Rueda, ofrece descuentos escalonados de hasta el 20% en una amplia selección de sus vinos más reconocidos. La dinámica de la promoción es la siguiente: 10% de descuento por la compra de 3 botellas, a continuación un 15% de descuento por la compra de 6 botellas (o una caja) y, por último, un 20% de descuento por la compra de 12 botellas (o dos cajas). Es decir, cuanto más producto se compre, más descuento se obtiene. Además, todos los pedidos que igualen o superen los 50 euros de compra recibirán como regalo un sacacorchos del Grupo Diez Siglos.

Los distintos vinos de la bodega son elaborados con un firme compromiso con la calidad, la viticultura de precisión, las energías limpias y un modelo de producción responsable con el entorno. Por ello, esta promoción de Black Friday es una excelente oportunidad para descubrir (o redescubrir) al mejor precio los vinos del Grupo Diez Siglos, ya sea para disfrutarlos ahora o para ir preparando la despensa navideña.

Entre los vinos que se incluyen en la campaña de Black Friday se encuentran las diferentes gamas de la bodega, tanto Diez Siglos, como Nékora y Canto 5.

Sobre la bodega Diez Siglos de Verdejo

Fundada en 2009, la bodega Diez Siglos de Verdejo es un consolidado grupo vinícola formado por 65 viticultores comprometidos con la excelencia en la producción de vinos de alta calidad. Ubicado en el corazón de la Denominación de Origen Rueda, el grupo se especializa en la elaboración de vinos de Verdejo que combinan tradición, innovación y respeto por el entorno. Con una bodega equipada con tecnología de vanguardia y guiada por un equipo de expertos, Diez Siglos de Verdejo produce las marcas Diez Siglos, Nékora y Canto 5 (frizzante), reconocidas tanto en el mercado nacional como internacional. Su modelo de producción sostenible y su pasión por la viticultura hacen de cada botella una expresión auténtica de su tierra.