La Diputación de Salamanca publica una nueva convocatoria de ayudas para la apertura y mejora de bares municipales en el medio rural

La Diputación de Salamanca, que preside Javier Iglesias, ha publicado, este miércoles 19 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la apertura o mejora de espacios de titularidad municipal destinados a bares y cafeterías. La iniciativa busca fortalecer la cohesión social en los pequeños municipios, fomentar espacios de convivencia y contribuir a la lucha contra la despoblación.

La institución provincial salmantina impulsa por tercer año consecutivo este programa de ayudas, tras la elevada demanda registrada en las convocatorias anteriores. Así, en 2024 se concedieron 23 subvenciones con un presupuesto de 600.000 euros, destinado íntegramente a nuevas aperturas, si bien el crédito resultó insuficiente para atender todas las solicitudes.

En 2025 se resolvieron 66 ayudas, de las que 8 fueron para realizar nuevos establecimientos al carecer del mismo en el municipio, y el resto para mejoras, con un presupuesto global de 1.500.000 euros. La nueva convocatoria para 2026 cuenta con un presupuesto inicial de 300.000 euros, ampliable hasta el cien por cien del crédito previsto.

La prestación del servicio de bar o cafetería en inmuebles municipales se considera esencial para dinamizar la vida social, facilitar el acceso a servicios básicos, promover una alimentación saludable, favorecer el autoempleo y evitar el aislamiento, especialmente entre la población mayor.

Las bases establecen que podrán beneficiarse de este plan los ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, con especial atención a aquellos que no dispongan de establecimientos privados de hostelería en su núcleo urbano o en los núcleos para los que se solicite la ayuda. La subvención podrá cubrir hasta el 90% de los gastos subvencionables, con un máximo de 35.000 euros por municipio. Entre los gastos subvencionables se incluyen las obras de adaptación del local, la adquisición de mobiliario y equipamiento necesario.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de mañana jueves, y deberá realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Salamanca. Las solicitudes se valorarán mediante un sistema de concurrencia competitiva, basado en criterios como la población del municipio, el compromiso de apertura semanal del establecimiento y la elaboración de menús diarios.

Con esta línea de ayudas, la Diputación reafirma su compromiso con el municipalismo y su apuesta por mantener servicios esenciales en el medio rural, garantizando que los municipios cuenten con espacios de encuentro que favorezcan la calidad de vida de sus vecinos.